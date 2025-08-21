ua en ru
Две трети американцев против идеи подарить Путину часть территории Украины

Украина, Четверг 21 августа 2025 12:11
Две трети американцев против идеи подарить Путину часть территории Украины Фото: американцы считают Украину союзником (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Большинство американцев не поддерживают идею передачи России украинских территорий после войны. Исследование проводилось на фоне предложений президента США Дональда Трампа о возможных "обменах территориями" Украины как части мирной сделки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

В опросе The Economist/YouGov на вопрос "Сколько территории Украины вы готовы передать России после войны?" 68% респондентов ответили "ничего".

Еще 21% участников опроса затруднились с ответом, 5% высказались за передачу "части" украинской территории, 2% за "половину", а 1% - за "большую часть".
При этом 27% американцев считают Украину союзником, 38% - дружественной страной. Только 12% считают Украину недружественной страной, а 4% - враждебной.
Напротив, Россию считают союзником 2% респондентов, 9% - дружественной страной. А 28% считают Россию недружественной страной, а 46% - враждебной.
В войне на стороне Украины находятся 66% американцев и 3% - на стороне России.
Политический контекст

Трамп в течение недели встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным на территории США. Путин, как сообщается, хочет включить в сделку большую часть восточного Донбасса, тогда как Украина отвергает передачу территорий.

Президент США настаивает на личной встрече Зеленского и Путина, однако стороны остаются далеки в вопросах условий мира. Украина требует прекращения огня перед официальными переговорами, просьбу, которую Трамп ранее поддерживал, но снял после встречи с Путиным в Аляске на прошлой неделе.

Сигналы России

На этой неделе Москва дала понять, что не спешит организовывать встречу Путина и Зеленского. Российские власти также заявили, что переговоры между союзниками НАТО и Украиной о послевоенных гарантиях безопасности не имеют смысла без участия России.

"Мы не можем согласиться с тем, что сейчас предлагается решать вопросы коллективной безопасности без Российской Федерации. Это не сработает", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

Методика опроса

Опрос The Economist/YouGov проводился с 15 по 18 августа среди 1 568 респондентов. Погрешность составила 3,5 процентных пункта.

По данным КМИС, среди условных планов завершения войны наиболее приемлемым для украинцев являются предложения Евросоюза. Украинцы отклоняют требования России капитулировать и прохладно воспринимают намерения Дональда Трампа.

