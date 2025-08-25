Келлог про українських воїнів: "Мораль армії є основним критерієм сили"

Мораль українських військових є одним із ключових чинників у війні. Інформацію про це отримають у Вашингтоні.

Про це заявив спецпредставник президента США з питань України генерал у відставці Кіт Келлог, передає кореспондент РБК-Україна .

"Минулого разу, коли я приїздив сюди, я приїжджав до військового шпиталю і бачив вояків, які втратили кінцівки. Був молодий хлопець, у якого не було обох ніг. І мені завжди було надзвичайно неймовірне відчуття, коли я чув, яка в них нескореність в голосі попри всі травмування", - сказав він під час молитовного сніданку в Києві.

За словами Келлога, найбільше його вразила готовність бійців знову повертатися до війська. "Перше запитання у мене виникало - що будеш робити, коли вийдеш із шпиталю? І більше половини цих молодих людей сказали - повернуся до бойових дій, піду в армію знову", - зазначив він.

Про силу українських захисників

Американський генерал наголосив, що мораль українських військових є одним із ключових чинників у війні.

"Мораль армії є основним критерієм сили і дійсно у розмові з солдатами я зрозумів, що справді відбувається", - підкреслив він.

Келлог додав, що саме розмови з воїнами дають найправдивішу картину ситуації на фронті. "Це, до речі, добра рекомендація: хочете дізнатися, що насправді відбувається - поспілкуйтеся з тим, хто воює", - сказав він.

"Цю інформацію я донесу у США"

Келлог запевнив, що обов’язково поділиться з американським суспільством і політиками тим, що почув від українських військових.

"Я питав в них, що вони думають, що відбувається на полі бою. І цю інформацію я донесу у США, коли повернуся. Це так само важливо", - заявив він.