Келлог раскрыл детали разговора с Зеленским

Спецпредставитель президента США Кит Келлог раскрыл детали своего разговора с президентом Владимиром Зеленским во время своего визита в Киев 14 июля.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Келлог написал в Twitter.

"Сегодня в Киеве с Зеленским обсудим знаковое соглашение Дональда Трампа с НАТО, которое ускорит поставки лучших американских вооружений в Украину", - написал Келлог.

По его словам, это соглашение будет полностью профинансировано членами Альянса и позволит ускорить поставки вооружения Украине. Оно также поддержит обороноспособность Украины и укрепит единство НАТО.

Напомним, до этого Зеленский заявил, что его переговоры с Келлогом были продуктивными и касались ключевых вопросов безопасности и будущего мира.

Также сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и НАТО заключили соглашение, которое предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран. Также по словам Трампа, готовится отправка 17 систем Patriot в Украину, они прибудут уже через несколько дней.