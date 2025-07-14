Келлог розкрив деталі розмови з Зеленським

Спецпредставник президента США Кіт Келлог розкрив деталі своєї розмови з президентом Володимиром Зеленським під час свого візиту до Києва 14 липня.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Келлог написав у Twitter.

"Сьогодні в Києві із Зеленським обговоримо знакову угоду Дональда Трампа з НАТО, яка прискорить постачання найкращих американських озброєнь в Україну", - написав Келлог.

За його словами, ця угода буде повністю профінансована членами Альянсу та дозволить прискорити постачання озброєння Україні. Вона також підтримає обороноздатність України та зміцнить єдність НАТО.

Нагадаємо, до цього Зеленський заявив, що його перемовини з Келлогом були продуктивними та стосувалися ключових питань безпеки і майбутнього миру.

Також сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що Штати та НАТО уклали угоду, яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн. Також за словами Трампа, готується відправка 17 систем Patriot до України, вони прибудуть вже за декілька днів.