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Келлог розкрив деталі розмови з Зеленським

Понеділок 14 липня 2025 20:11
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Келлог розкрив деталі розмови з Зеленським Фото: президент Володимир Зеленський та Кіт Келлог (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Спецпредставник президента США Кіт Келлог розкрив деталі своєї розмови з президентом Володимиром Зеленським під час свого візиту до Києва 14 липня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Келлог написав у Twitter.

"Сьогодні в Києві із Зеленським обговоримо знакову угоду Дональда Трампа з НАТО, яка прискорить постачання найкращих американських озброєнь в Україну", - написав Келлог.

За його словами, ця угода буде повністю профінансована членами Альянсу та дозволить прискорити постачання озброєння Україні. Вона також підтримає обороноздатність України та зміцнить єдність НАТО.

Нагадаємо, до цього Зеленський заявив, що його перемовини з Келлогом були продуктивними та стосувалися ключових питань безпеки і майбутнього миру.

Також сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що Штати та НАТО уклали угоду, яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн. Також за словами Трампа, готується відправка 17 систем Patriot до України, вони прибудуть вже за декілька днів.

Візит Келлога в Україну

Келлог прибув до України сьогодні вранці. Про свій візит він повідомив ще минулого тижня. Згодом стало відомо, що йому передадуть інформацію про військовий потенціал Росії та оцінку оборонних перспектив України. Відповідне завдання головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському та начальнику Генштабу Андрію Гнатову дав президент Володимир Зеленський.

"Готуємо також зустрічі спецпредставника президента Трампа з керівниками Служби безпеки України, а також наших розвідок. Інформація буде повною", - повідомляв Зеленський.

Про деталі сьогоднішнього візиту Келлога до Києва - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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