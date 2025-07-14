ПВО, совместные закупки оружия и санкции: о чем говорили Зеленский и Келлог

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

По словам главы государства, переговоры были продуктивными и касались ключевых вопросов безопасности и будущего мира.

"Обсудили путь к миру и то, что практически можем сделать вместе, чтобы его приблизить. Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой", - отметил Зеленский.

Также президент подчеркнул, что Украина ожидает лидерскую роль Соединенных Штатов в сдерживании агрессии России. Он подчеркнул: Москва не остановится, если ее неадекватные амбиции не остановить силой. Кроме того, стороны затронули тему усиления санкций против РФ и ее союзников.

Зеленский поблагодарил Келлога за визит в Украину, а также выразил благодарность Дональду Трампу за сигналы поддержки и положительные решения для обоих государств. Президент подчеркнул, что Украина ценит поддержку американского народа.

Визит Келлога в Украину

Сегодня утром Келлог прибыл в Украину. Вий визит он анонсировал еще на прошлой неделе. Впоследствии стало известно, что Келлогу передадут данные о российском военном потенциале и оценку перспектив Украины. Соответствующее поручение Зеленский дал главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и начальнику Генштаба Андрею Гнатову.

"Готовим также встречи спецпредставителя президента Трампа с руководителями Службы безопасности Украины, а также наших разведок. Информация будет полной", - сообщал Зеленский.