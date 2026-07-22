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Какое будущее ждет Сырского и Гнатова: источник сообщил детали

14:07 22.07.2026 Ср
1 мин
Не исключено, что эксглавком окажется в системе военного образования
aimg Валерий Ульяненко aimg Милан Лелич
Какое будущее ждет Сырского и Гнатова: источник сообщил детали Фото: Александр Сырский (Getty Images)
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Бывший главком ВСУ Александр Сырский и эксначальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов не будут заниматься операционной деятельностью после отставки.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

"Они точно не будут заниматься операционной деятельностью. У них есть знания, экспертиза, поэтому они будут вовлечены интеллектуально, визионно. Сырский может быть где-то в системе военного образования - но еще увидим", - сказал собеседник.

Напомним, новым начальником Генерального штаба ВСУ станет генерал Игорь Скибюк. Он имеет значительный боевой опыт и раньше служил вместе с новоназначенным главнокомандующим Михаилом Драпатым.

Отметим, 21 июля президент Владимир Зеленский принял решение о смене руководства ВСУ, назначив главнокомандующим Михаила Драпатого.

Этому кадровому решению предшествовали массовые акции протеста в Киеве и ряде других городов, вспыхнувших после увольнения с должности министра обороны Михаила Федорова.

РБК-Украина также сообщало, что Зеленский уже определил для нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого перечень первоочередных задач.

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