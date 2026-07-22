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"Без громких обещаний": Драпатый раскрыл задачи, которые получил от Зеленского

13:46 22.07.2026 Ср
1 мин
Чем в первую очередь займется новый главком ВСУ?
aimg Татьяна Степанова
"Без громких обещаний": Драпатый раскрыл задачи, которые получил от Зеленского Фото: главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый (facebook.com/zelenskyy.official)
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Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым ряд задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Михаила Драпатого.

"Предстоит сложная работа, поэтому работаем без громких обещаний, с ответственностью за свои решения и уважением к людям, которые держат фронт и помогают Украине выстоять", - отметил Драпатый.

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что президент поставил перед ним четкие задачи:

  • продолжить и усилить наступательные действия во всех доменах;
  • планировать новые операции в тылу противника;
  • развивать войско и технологии в нем;
  • наращивать способности ВСУ.

Драпатый - новый главком ВСУ

Напомним, вчера, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского.

По информации источников Bloomberg, на замену Сырскому рассматривали 11 кандидатов. Наиболее вероятным считался Михаил Драпатый, ранее возглавлявший Объединенные силы ВСУ.

Ранее мы рассказывали о боевом пути нового главнокомандующего. За плечами Драптого - прорыв из "Изваринского котла", остановка наступления на Кривой Рог и участие в освобождении правобережной Херсонщины.

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