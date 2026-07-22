"Без громких обещаний": Драпатый раскрыл задачи, которые получил от Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым ряд задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Михаила Драпатого.

"Предстоит сложная работа, поэтому работаем без громких обещаний, с ответственностью за свои решения и уважением к людям, которые держат фронт и помогают Украине выстоять", - отметил Драпатый. Главнокомандующий ВСУ сообщил, что президент поставил перед ним четкие задачи: продолжить и усилить наступательные действия во всех доменах;

планировать новые операции в тылу противника;

развивать войско и технологии в нем;

наращивать способности ВСУ.