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Зеленский назвал имя нового начальника Генштаба

12:50 22.07.2026 Ср
2 мин
Кто сменит Гнатова в должности?
aimg Елена Чупровская
Зеленский назвал имя нового начальника Генштаба Фото: новый начальник Генштаба Игорь Скибюк (скриншот видео)
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Стало известно имя нового начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины - им станет опытный генерал, который бок о бок воевал с новым Главнокомандующим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Кто возглавит Генеральный штаб

Указ о замене руководства Вооруженных сил Украины уже готовится. Об этом стало известно после совещания с участием президента.

Вместе с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Михаилом Драпатым и Евгением Хмарой определили, что новым начальником Генерального штаба станет генерал-майор Игорь Скибюк. Он имеет большой боевой опыт и по-прежнему служил вместе с новым Главнокомандующим.

По словам президента, важно, чтобы все составляющие армии и дальше работали слаженно. Также определили, как в дальнейшем будут проходить Александр Сырский и Андрей Гнатов.

Биография нового начальника Генштаба

Игорь Анатольевич Скибюк - генерал-майор, до назначения занимал должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Дата рождения: 1977 год.

Образование:

  • 1998 год - Одесский институт Сухопутных войск;
  • 2011 год - Национальный университет обороны Украины;
  • 2024 год - Национальный университет обороны Украины.

Прошел все ступени службы - от командира аэромобильного взвода до заместителя командира бригады - начальника воздушно-десантной службы отдельной десантно-штурмовой бригады Высокомобильных десантных войск.

В 2001-2002 годах командовал специальным взводом специальной роты Украинского миротворческого контингента в Косово, Республика Сербия.

В дальнейшем занимал должности:

  • начальника штаба – первого заместителя командира отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск;
  • командира отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск;
  • начальника штаба – заместителя командующего Десантно-штурмовым войском;
  • командующего Десантно-штурмовыми войсками.

С 3 июня 2025 года - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Герой Украины, отмеченный государственными и ведомственными наградами.

Напомним, 21 июля президент Владимир Зеленский решил заменить главнокомандующего Вооруженными Силами Украины - эту должность получил Михаил Драпатый .

Решению предшествовали массовые протесты в Киеве и других городах из-за увольнения министра обороны Михаила Федорова.

Тем временем еще раньше, 14 июля, Верховная Рада поддержала отставку правительства во главе с Юлией Свириденко .

За это решение проголосовало 258 народных депутатов, а без должности тогда остался и министр обороны Михаил Федоров.

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