Казарма для сил сдерживания РФ: Дания отправила в Гренландию бывшее советское судно

Дания, Гренландия, Среда 28 января 2026 22:54
Казарма для сил сдерживания РФ: Дания отправила в Гренландию бывшее советское судно Фото: MS Ocean Endeavour, бывший "Константин Симонов" (wikimedia.org)
Автор: Антон Корж

Дания планирует для усиления военной группировки в Гренландии отправить туда плавучую казарму. Плавучей казармой станет бывший советский теплоход "Константин Симонов", который сейчас называется MS Ocean Endeavour.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Бывший советский теплоход "Константин Симонов" станет плавучей казармой для 150 датских военных в Гренландии. Его перебрасывают в рамках увеличения датского военного присутствия на острове.

Дело в том, что город Нуук, столица Гренландии, не рассчитан на такой наплыв военных. Сейчас Дания размещает солдат и офицеров в гостиницах и домах для отдыха. Именно поэтому на остров отправили плавучую казарму Ocean Endeavour.

Советский корабль на службе НАТО

В 1982 году советское Дальневосточное морское пароходство заказало теплоход с усиленным корпусом, который вступил в строй под названием "Константин Симонов". До распада СССР он служил, как паром, затем его выкупили и переименовали в Ocean Endeavour. В 2025 году владелец судна, американская судоходная компания SunStone, выставила его на продажу.

Судно приобрела Дания, которая превратит его в плавучую казарму для военных НАТО. Еще 23 января 1762-тонный Ocean Endeavour отправился в Нуук из Уистреама во Франции. Он станет на якорь в столице Гренландии.

На запрос издания в командовании вооруженных сил Дании подтвердили отправку судна в Гренландию.

"Часть датских и международных солдат, которые в следующем году примут участие в учениях Arctic Endurance в Гренландии, с начала февраля будет размещаться на судне Ocean Endeavour. Гостиничное судно будет находиться в порту Нуука... Войска смогут проживать в хороших условиях, без необходимости во временном размещении на суше", - говорится в сообщении.

Конфликт вокруг Гренландии

Отметим, на фоне желания президента США Дональда Трампа получить Гренландию, военные вооруженных сил Дании, которых отправили в Гренландию, получили приказ быть готовыми вступить в бой с войсками США в случае американской агрессии против острова.

В начале января после удачной операции в Венесуэле президент США Дональд Трамп заявил, что контроль над Гренландией является "абсолютной необходимостью" для национальной безопасности США. Он сообщил, что остров якобы "окружен" флотами России и Китая, а Дания, по его словам, якобы "не способна" обеспечить надлежащую защиту.

После того, как в Белом доме не исключили "применения силы", в Гренландии разместили группу из небольшого, но демонстративного контингента сил союзников по НАТО.

Но похоже, что проблему решили мирно. 21 января стало известно о формировании рамок будущего соглашения по Гренландии. Рамочное соглашение содержит принцип уважения суверенитета Дании над островом. В то же время будет обновлено оборонное соглашение 1951 года между США и Данией.

