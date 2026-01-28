Казарма для сил сдерживания РФ: Дания отправила в Гренландию бывшее советское судно

Дания планирует для усиления военной группировки в Гренландии отправить туда плавучую казарму. Плавучей казармой станет бывший советский теплоход "Константин Симонов", который сейчас называется MS Ocean Endeavour.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Бывший советский теплоход "Константин Симонов" станет плавучей казармой для 150 датских военных в Гренландии. Его перебрасывают в рамках увеличения датского военного присутствия на острове.

Дело в том, что город Нуук, столица Гренландии, не рассчитан на такой наплыв военных. Сейчас Дания размещает солдат и офицеров в гостиницах и домах для отдыха. Именно поэтому на остров отправили плавучую казарму Ocean Endeavour.

Советский корабль на службе НАТО

В 1982 году советское Дальневосточное морское пароходство заказало теплоход с усиленным корпусом, который вступил в строй под названием "Константин Симонов". До распада СССР он служил, как паром, затем его выкупили и переименовали в Ocean Endeavour. В 2025 году владелец судна, американская судоходная компания SunStone, выставила его на продажу.

Судно приобрела Дания, которая превратит его в плавучую казарму для военных НАТО. Еще 23 января 1762-тонный Ocean Endeavour отправился в Нуук из Уистреама во Франции. Он станет на якорь в столице Гренландии.

На запрос издания в командовании вооруженных сил Дании подтвердили отправку судна в Гренландию.

"Часть датских и международных солдат, которые в следующем году примут участие в учениях Arctic Endurance в Гренландии, с начала февраля будет размещаться на судне Ocean Endeavour. Гостиничное судно будет находиться в порту Нуука... Войска смогут проживать в хороших условиях, без необходимости во временном размещении на суше", - говорится в сообщении.