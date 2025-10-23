В Казахстане неподалеку от границы с РФ взорвался неизвестный дрон: детали

"В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области зафиксирован факт взрыва беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения", - сказано в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что обломки упали в удаленной местности, где никто не проживает. Пострадавших и разрушений не было.

Сейчас ведомство совместно с уполномоченными государственными органами проводит проверки, чтобы установить обстоятельства инцидента и происхождение дрона.

"Министерством обороны Республики Казахстан приняты дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами", - добавили в министерстве.

Ведомство уже проводит консультации с партнерами, которым "потенциально могут принадлежать данные аппараты".