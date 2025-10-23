RU

Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Казахстане неподалеку от границы с РФ взорвался неизвестный дрон: детали

Иллюстративное фото: в Казахстане упал неизвестный беспилотник (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Бурлинском районе Казахстана, который граничит с Россией, зафиксировали взрыв беспилотника. Чей он был - пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Казахстана в Telegram.

"В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области зафиксирован факт взрыва беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения", - сказано в сообщении ведомства. 

В Минобороны уточнили, что обломки упали в удаленной местности, где никто не проживает. Пострадавших и разрушений не было. 

Сейчас ведомство совместно с уполномоченными государственными органами проводит проверки, чтобы установить обстоятельства инцидента и происхождение дрона. 

"Министерством обороны Республики Казахстан приняты дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами", - добавили в министерстве.

Ведомство уже проводит консультации с партнерами, которым "потенциально могут принадлежать данные аппараты". 

Российские дроны-нарушители

Напомним, российские дроны уже неоднократно нарушали воздушное пространство европейских стран.

Самый массовый случай произошел в сентябре, когда в воздушное пространство Польши вторглись сразу 19 беспилотников. Большинство дронов летели со стороны территории Беларуси.

В Польше тогда подчеркивали, что это была умышленная провокация. Для уничтожения беспилотников в воздух поднимали истребители стран НАТО.

При этом 13 сентября российский дрон вторгся в воздушное пространство Румынии. В воздух для его перехвата поднимали истребитель F-16.

