У Казахстані неподалік від кордону з РФ вибухнув невідомий дрон: деталі

"У Бурлинському районі Західно-Казахстанської області зафіксовано факт вибуху безпілотного літального апарата невідомого походження", - йдеться в повідомленні відомства.

У Міноборони уточнили, що уламки впали у віддаленій місцевості, де ніхто не проживає. Постраждалих і руйнувань не було.

Наразі відомство спільно з уповноваженими державними органами проводить перевірки, щоб встановити обставини інциденту та походження дрона.

"Міністерством оборони Республіки Казахстан вжито додаткових заходів щодо посилення контролю за повітряним простором і запобігання несанкціонованому перетину державного кордону повітряними об'єктами", - додали в міністерстві.

Відомство вже проводить консультації з партнерами, яким "потенційно можуть належати ці апарати".