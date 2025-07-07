Екатерина Репяхова поразила новым "луком": образ в стиле бохо с ковбойскими акцентами

Супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова продемонстрировала стильный летний образ, в котором сочетаются элементы бохо и кантри. Свободное платье с рюшами, широкий кожаный пояс, ковбойская шляпа и сапоги создали гармоничный и трендовый лук.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала жена Виктора Павлика

Платье

Екатерина Репяхова выбрала для фотосессии длинное платье молочного оттенка. Платье имеет свободный крой, что характерно для стиля бохо.

Екатерина Репяхова показала модный образ (фото: instagram.com/repyahovakate)

Особенности:

воланы: на груди или вдоль выреза видны рюши, которые придают объем и женственность.

рукава: длинные, широкие, расширяются к низу, что подчеркивает богемный стиль.

текстура: ткань платья имеет легкий узор или вышивку, что придает ей фактуру и любопытство.

пояс: линию талии подчеркивает широкий кожаный пояс коричневого оттенка с массивной пряжкой. Этот элемент является ярким акцентом и отсылает к вестерн-эстетике, создавая контраст с легкой тканью платья.

Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Обувь

На ногах у блогерши высокие ковбойские сапоги темно-коричневого цвета. Это ключевой элемент, четко определяющий влияние стиля кантри. Сапоги имеют характерную вышивку.

Аксессуары

На других фото жена Павлика позирует рядом с конем, а в руке у нее ковбойская шляпа, которая также указывает на стиль кантри.

Жена Павлика показала модный лук (фото: instagram.com/repyahovakate)

Эстетика

Присутствие лошади рядом с Ряпяховой усиливает ассоциации с жизнью на природе, фермерством и, конечно, ковбойской культурой.

Это очень гармоничный образ, сочетающий в себе женственность и легкость бохо-шика с элементами американского кантри, создавая романтический, но одновременно самобытный и сильный вид.

Модный лук на лето 2025 (фото: instagram.com/repyahovakate)

Почему стили бохо и кантри в трендах 2025

В 2025 году стили бохо и кантри вернулись в моду, и это не просто ностальгия, а ответ на глобальные тенденции в культуре, социуме и эмоциональном состоянии людей. Вот главные причины, почему бохо и кантри стали трендом.

Стремление к естественности

После нескольких лет стресса и неопределенности, связанных с войной, кризисами, технологической перегрузкой, люди ищут "заземления". Стиль бохо с его натуральными тканями, свободными силуэтами, этническими мотивами и спокойствием природы дает это чувство тепла и безопасности. Кантри - тоже о простоте, традициях, стабильности.

Екатерина Репяхова задает тренды (фото: instagram.com/repyahovakate)

Романтика жизни вне мегаполис

Мода отражает мечту многих: сбежать из города, жить проще, поближе к земле, к настоящему. Кантри-стиль - с ковбойскими шляпами, замшевыми вещами, денимом, сапогами - идеально передает эту мечту. А бохо добавляет в нее мягкой, мечтательной эстетики.

Смена фокуса на ремесло и ручную работу

В тренде - вышивка, плетение, прошивка, вязание крючком. Люди ценят вещи с историей, фактурностью и нравом. Бохо - это как раз о ручной работе, индивидуальности, этнических и фольклорных элементах.

Универсальность и комфорт

Образы в стиле бохо и кантри легко адаптируются к разным условиям - от городского парка до фестиваля или села. Это комфортная мода, которая не давит и не навязывает стандарты, а позволяет чувствовать себя свободно - и физически, и внутренне.

Жена Павлика (фото: instagram.com/repyahovakate)