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Бывшая Комарова показала, что надевать на пляж, чтобы поразить всех: это сможет каждая (фото)

Воскресенье 06 июля 2025 17:49
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Бывшая Комарова показала, что надевать на пляж, чтобы поразить всех: это сможет каждая (фото) Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)
Автор: Полина Иваненко

Бывшая жена путешественника Дмитрия Комарова, модель и ведущая Александра Кучеренко, показала летний образ, который хочется повторить. Это тот самый случай, когда пляжный "лук" выглядит не просто уместно, а по-настоящему стильно и трендово.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост из Instagram Кучеренко.

Бывшая Комарова показала, что надевать на пляж

Александра выбрала ярко-желтый купальник, который прекрасно подчеркивает загар и добавляет энергии образу. Солнечный оттенок - один из самых горячих трендов лета 2025, ведь он визуально освежает и ассоциируется с отдыхом.

Бывшая Комарова показала, что надевать на пляж, чтобы поразить всех: это сможет каждая (фото)Фигура Александры Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Но настоящий wow-эффект создает белая полупрозрачная рубашка, накинутая поверх купальника.

Бывшая Комарова показала, что надевать на пляж, чтобы поразить всех: это сможет каждая (фото)Кучеренко показала стильный образ на пляж (фото: instagram.com/aakucherenko)

Эта рубашка - ключевой элемент образа. Она свободного кроя, немного оверсайз и из легкой ткани, которая невероятно "играет" на теле под солнцем. А еще привлекает внимание принт сзади и на рукавах.

Бывшая Комарова показала, что надевать на пляж, чтобы поразить всех: это сможет каждая (фото)Что носит Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Этот "лук" доступен каждой. В нем нет сложного кроя, дизайнерских излишеств или дорогих брендов. Только удачное сочетание базовых вещей, которые можно найти в любом гардеробе или бюджетном магазине. Все, что нужно - это немного фантазии, яркий купальник, белая рубашка с настроением и ваша улыбка.

Какие цвета купальников подчеркнут загар

Выбирая купальник для отдыха, важно не только ориентироваться на фасон, но и угадать с цветом. Именно он может либо подчеркнуть эффектный загар, либо сделать его тусклым.

Идеальные цвета для загорелой кожи:

  • Ярко-желтый, он создает контраст и удачно "играет" со светом
  • Белый, ведь это классика, которая всегда круто смотрится на загорелом теле
  • Бирюзовый, аквамарин, коралловый, оранжевый, потому что такие цвета усиливают тепло кожи и делают тон более насыщенным
  • Металлические оттенки (золото, бронза) создают эффект "зеркала".

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