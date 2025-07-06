Бывшая Комарова показала, что надевать на пляж, чтобы поразить всех: это сможет каждая (фото)
Бывшая жена путешественника Дмитрия Комарова, модель и ведущая Александра Кучеренко, показала летний образ, который хочется повторить. Это тот самый случай, когда пляжный "лук" выглядит не просто уместно, а по-настоящему стильно и трендово.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост из Instagram Кучеренко.
Бывшая Комарова показала, что надевать на пляж
Александра выбрала ярко-желтый купальник, который прекрасно подчеркивает загар и добавляет энергии образу. Солнечный оттенок - один из самых горячих трендов лета 2025, ведь он визуально освежает и ассоциируется с отдыхом.
Фигура Александры Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)
Но настоящий wow-эффект создает белая полупрозрачная рубашка, накинутая поверх купальника.
Кучеренко показала стильный образ на пляж (фото: instagram.com/aakucherenko)
Эта рубашка - ключевой элемент образа. Она свободного кроя, немного оверсайз и из легкой ткани, которая невероятно "играет" на теле под солнцем. А еще привлекает внимание принт сзади и на рукавах.
Что носит Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)
Этот "лук" доступен каждой. В нем нет сложного кроя, дизайнерских излишеств или дорогих брендов. Только удачное сочетание базовых вещей, которые можно найти в любом гардеробе или бюджетном магазине. Все, что нужно - это немного фантазии, яркий купальник, белая рубашка с настроением и ваша улыбка.
Какие цвета купальников подчеркнут загар
Выбирая купальник для отдыха, важно не только ориентироваться на фасон, но и угадать с цветом. Именно он может либо подчеркнуть эффектный загар, либо сделать его тусклым.
Идеальные цвета для загорелой кожи:
- Ярко-желтый, он создает контраст и удачно "играет" со светом
- Белый, ведь это классика, которая всегда круто смотрится на загорелом теле
- Бирюзовый, аквамарин, коралловый, оранжевый, потому что такие цвета усиливают тепло кожи и делают тон более насыщенным
- Металлические оттенки (золото, бронза) создают эффект "зеркала".
Вас может заинтересовать
- Инна Белень показала модный маникюр с френчем
- Какие купальники носят украинские звезды летом 2025
- Даша Квиткова показала стильную юбку, которая стала главным трендом.