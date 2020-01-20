ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Катастрофа літака МАУ: в Україну прибув офіційний представник Ірану

Новини » Політика     20.01.2020 - 11:32
Катастрофа літака МАУ: в Україну прибув офіційний представник Ірану
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Україна планує обговорити з представником Ірану передачу "чорних скриньок"

Офіційний представник Ірану прибув в Україну з офіційними вибаченнями у зв'язку зі збитим літаком "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані. Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, до Києва прибув міністр інфраструктури та доріг, з яким українська сторона також планує обговорити питання передачі "чорних скриньок" літака МАУ.

"Іранці вже тут. Що ми робимо з чорними ящиками? Це і є частиною наших переговорів. Це міністр інфраструктури та доріг, він є офіційним представником Іраном. Його головне завдання принести офіційні вибачення і визнання того, що сталося. Ми сподіваємося, що ми зможемо піти далі і обговоримо проблеми практичні, у тому числі передачу ящиків", - повідомив Пристайко.

Він також додав, що це міністр є уповноваженим представником уряду Ірану. Його статус дозволяє донести офіційну позицію.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данилов заявив про складність переговорів з Іраном з питання повернення "чорних ящиків" збитого українського літака. За його словами, ускладнюють переговори інформаційний ажіотаж, маніпуляції навколо цієї теми, поширення неперевіреної інформації.

Раніше глава відділу розслідування пригод Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар заявив, що Тегеран самостійно буде розшифровує бортові самописці розбився українського літака МАУ і ще не прийняв остаточного рішення про їх відправлення за кордон.

Україна пропонує продовжити діяльність місії ОБСЄ на Донбасі, - Пристайко Пристайко анонсував відкриття нового посольства
Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниІранавиакатастрофаВадим Пристайко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся