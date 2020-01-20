Катастрофа літака МАУ: в Україну прибув офіційний представник Ірану

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Україна планує обговорити з представником Ірану передачу "чорних скриньок"

Офіційний представник Ірану прибув в Україну з офіційними вибаченнями у зв'язку зі збитим літаком "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані. Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, до Києва прибув міністр інфраструктури та доріг, з яким українська сторона також планує обговорити питання передачі "чорних скриньок" літака МАУ.

"Іранці вже тут. Що ми робимо з чорними ящиками? Це і є частиною наших переговорів. Це міністр інфраструктури та доріг, він є офіційним представником Іраном. Його головне завдання принести офіційні вибачення і визнання того, що сталося. Ми сподіваємося, що ми зможемо піти далі і обговоримо проблеми практичні, у тому числі передачу ящиків", - повідомив Пристайко.

Він також додав, що це міністр є уповноваженим представником уряду Ірану. Його статус дозволяє донести офіційну позицію.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данилов заявив про складність переговорів з Іраном з питання повернення "чорних ящиків" збитого українського літака. За його словами, ускладнюють переговори інформаційний ажіотаж, маніпуляції навколо цієї теми, поширення неперевіреної інформації.

Раніше глава відділу розслідування пригод Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар заявив, що Тегеран самостійно буде розшифровує бортові самописці розбився українського літака МАУ і ще не прийняв остаточного рішення про їх відправлення за кордон.