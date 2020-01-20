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Катастрофа самолета МАУ: в Украину прибыл официальный представитель Ирана

Новости » Политика     20.01.2020 - 11:32
Катастрофа самолета МАУ: в Украину прибыл официальный представитель Ирана
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Украина планирует обсудить с представителем Ирана передачу "черных ящиков"

Официальный представитель Ирана прибыл в Украину с официальными извинениями в связи со сбитием самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в Киев прибыл министр инфраструктуры и дорог, с которым украинская сторона также планирует обсудить вопрос передачи "черных ящиков" самолета МАУ.

"Иранцы уже тут. Что мы делаем с черными ящиками? Это и есть частью наших переговоров. Это министр инфраструктуры и дорог, он является официальным представителем Ираном. Его главная задача принести официальные извинения и признание того, что произошло. Мы надеемся, что мы сможем пойти дальше и обсудим проблемы практические, в том числе передачу ящиков", - сообщил Пристайко.

Он также добавил, что это министр является уполномоченным представителем правительства Ирана. Его статус позволяет донести официальную позицию.

Напомним, РБК-Украина писало, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о сложности переговоров с Ираном по вопросу возвращения "черных ящиков" сбитого украинского самолета. По его словам, усложняют переговоры информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации.

Ранее глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что Тегеран самостоятельно будет расшифровывать бортовые самописцы разбившегося украинского самолета МАУ и еще не принял окончательного решения об их отправке за границу.

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Новости Украины Международные авиалинии УкраиныИранавиакатастрофаВадим Пристайко
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