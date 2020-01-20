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Рухани передав лист Зеленському щодо збитого літака МАУ

Новини » Суспільство     20.01.2020 - 10:05
Рухани передав лист Зеленському щодо збитого літака МАУ
Фото: Хасан Рухани (president.ir)

У Київ вирушив іранський міністр, який і передасть лист Зеелнскому

Президент Ірану Хасан Рухани передав лист президента України Володимиру Зеленському щодо краху літака "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані. Про це повідомляє IRNA.

Як повідомили в Міністерстві закордонних справ Ірану, лист передасть Зеленському іранський міністр доріг і міського розвитку, який відправився для цього в Київ.

"Іранський міністр доріг і міського розвитку попрямував у Київ з посланням від президента Ірану Рухани своєму українському колезі (Володимиру Зеленському - ред.), стосуються аварії українського цивільного літака під Тегераном", - повідомили в МЗС Ірану.

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Лайнер компанії "Міжнародні авіалінії України" виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Через кілька хвилин після зльоту його збив Корпус вартових ісламської революції Ірану, нібито переплутавши з американським літаком. Жертвами катастрофи стали 176 осіб - всі, хто був на борту.

Українським експертам першими вдалося виявити елементи ракети, якою був збитий літак "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані, і зробили вони це завдяки особистим речам жертв падіння літака.

Також РБК-Україна писало, що представник Бюро з розслідування авіаційних подій Ірану, який керує розслідуванням катастрофи літака МАУ, може прибути в Україну протягом тижня.

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