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РНБО заявила про складність переговорів з Іраном про повернення чорних ящиків літака

Новини » Політика     19.01.2020 - 20:01
РНБО заявила про складність переговорів з Іраном про повернення чорних ящиків літака
Фото: Олексій Данилов (twitter.com/rnbo_gov_ua)

Також Данилов попросив ЗМІ не маніпулювати і користуватися офіційною інформацією від українських органів влади

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данилов заявив про складність переговорів з Іраном щодо питання повернення чорних ящиків збитого українського літака. Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Зараз йдуть постійні консультації українських та іранських експертів з цього питання. Переговори складні і напружені. Інформаційний ажіотаж, маніпуляції навколо цієї теми, поширення неперевіреної інформації значно ускладнюють переговорний процес і можуть негативно вплинути на його результативність", - заявив секретар РНБО.

Також Данилов звернувся до вітчизняних та іноземних ЗМІ з проханням займати виважену і відповідальну позицію щодо висвітлення питання про повернення в Україну "чорних ящиків" збитого літака.

Нагадаємо, раніше глава відділу розслідування подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар заявив в інтерв'ю агентству IRNA, що Іран самостійно розшифровує бортові самописці українського літака МАУ і ще не прийняв остаточного рішення про їх відправку за кордон.

В іранському готелі, де зупинявся екіпаж МАУ, розмістили пам'ятне фото У РНБО заявили, що мають намір домогтися повного з'ясування обставин катастрофи МАУ
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