Авіакатастрофа літака МАУ: Іран не збирається віддавати чорні ящики

Фото: авіакатастрофа в Ірані (alihashem_tv)

Ірані не прийняв остаточного рішення про відправлення чорних ящиків за кордон

Голова відділу розслідування пригод Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар заявив, що Іран самостійно розшифровує бортові самописці розбився українського літака МАУ і ще не прийняв остаточного рішення про їх відправлення за кордон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство IRNA.

"В даний час іранські експерти вивчають чорний ящик потерпілого катастрофу українського літака", - заявив він.

При цьому Резайефар додав, що в разі невдалої спроби розшифрувати чорні ящики, вони будуть передані в Україну або Францію.

"Ми намагаємося прочитати чорні ящики тут, в Ірані; в іншому випадку ми можемо вибрати Україну і Францію, але поки що не ухвалено рішення відправити їх в іншу країну, - зазначив він.

Нагадаємо, у країнським експертам першими вдалося виявити елементи ракети, якою був збитий літак "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані, і зробили вони це завдяки особистим речам жертв падіння літака.

Крім того, 19 січня в Україну прилетів борт з тілами загиблих в авіакатастрофі українцями. В аеропорту їх зустрічали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та інші чиновники.

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Лайнер компанії "Міжнародні авіалінії України" виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Через кілька хвилин після зльоту його збив Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, нібито переплутавши з американським літаком. Жертвами катастрофи стали 176 осіб - всі, хто був на борту.