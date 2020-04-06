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Іранський депутат заявив, що винних у катастрофі літака МАУ не будуть арештовувати

Новини » Політика     06.04.2020 - 15:34
Іранський депутат заявив, що винних у катастрофі літака МАУ не будуть арештовувати
Фото: катастрофа літака МАУ в Ірані (twitter.com SZimpas)

Член іранського парламенту заявив, що військові "добре впоралися з завданням"

Депутат іранського парламенту і член комісії з питань законодавства і юстиції Хассан Норузі назвав безглуздим арешт винних у катастрофі українського літака МАУ під Тегераном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya.

Норузі заявив, що іранські військові домоглися "гарних результатів", збивши цивільний авіалайнер.

"Військові сили добре виконали свої обов'язки. Рух літака був дуже підозрілим", - сказав Норузі.

За його словами, літак МАУ не контролювався сторожовою вежею "і, мабуть, потрапив під контроль Америки", оскільки за тиждень до цього перебував в Ізраїлі. Іранський депутат вважає, що американці зламали систему контролю українського літака, встановивши "кілька спеціальних цілей в Ірані".

"Враховуючи, що літак контролювався іншими країнами, наші військові добре впоралися зі своїм завданням", - заявив Норузі.

Він також заявив, що наведені ним докази роблять безглуздим арешт винуватців трагедії. Норузі підкреслив, що арештів не буде.

Видання зазначає, що заява іранського депутата прямо суперечить заявам офіційної влади країни про те, що кілька осіб, причетних до катастрофи українського літака в Ірані, були арештовані. Також це говорить про те, що, незважаючи на офіційну позицію Ірану про "людську помилку", літак МАУ міг бути збитий навмисно.

Нагадаємо, авіакатастрофа під Тегераном сталася рано вранці 8 січня. Авіалайнер Boeing 737 авіакомпанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, однак після зльоту зв'язок з ним перервався. Літак впав у 15 км від аеропорту вильоту, загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

У генеральному штабі Ірану заявили, що літак був збитий Корпусом вартових ісламської революції в умовах підвищеної бойової готовності через очікування можливого ракетного удару з боку США після атаки на іракські авіабази.

Як повідомляло РБК-Україна, через три місяці Україна так і не отримала "чорні ящики" збитого в Ірані українського літака.

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