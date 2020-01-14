У Зеленського не виключають версію навмисної атаки на літак МАУ

Фото: Андрій Єрмак (twitter.com/bohdannews)

Українська сторона з'ясовує, чи був ракетний удар умисним

Помічник президента України Андрій Єрмак не виключає, що Іран міг збити український літак авіакомпанії МАУ навмисно. Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів помічник президента України Андрій Єрмак.

За його словами, перед відправленням українських експертів до Ірану розглядалося кілька причин катастрофи, проте версія ракетного удару була однією з основних.

"Хочу відзначити, що незважаючи на визнання іранською стороною самого факту збивання і заяви про те, що це сталося в результаті трагічної помилки, нам ще належить встановити, чи було це помилкою або все ж умислом", - заявив Єрмак.

Він також додав, що для з'ясування всіх обставин українська комісія продовжує роботу в Ірані.

"За участю іранських фахівців, а також за підтримки наших міжнародних партнерів, ми отримаємо відповідь на це питання", - додав він.

Нагадаємо, на третій день після авіакатастрофи в Ірані офіційний Тегеран визнав, що військові збили літак. В той же час вище керівництво країни наполягає, що трагедія сталася в результаті "людської помилки".

У той же час Україна розглядає питання скликання Ради безпеки ООН, якщо буде доведена версія навмисної ракетної атаки.