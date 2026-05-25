Сибига назвал цель угроз РФ посольствам в Киеве

Россия продолжает угрожать Украине и миру, демонстрируя отсутствие желания договариваться о мире. На все это должен быть пропорциональный и сильный ответ.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции в МИД, сообщает РБК-Украина .

Сибига, комментируя угрозы со стороны МИД РФ и призыв к дипломатам выезжать из Киева, напомнил, что сегодня более 70 представителей иностранных дипмиссий посетили места недавнего обстрела и воочию увидели последствия российского террора.

Как отметил министр, в настоящее время Украина обсуждает с партнерами, что не следует поддаваться российскому шантажу.

"Россия пытается повлиять на "западную ментальность". Это ядерные угрозы и совместные учения с Беларусью. Это, в том числе и насмешки над мирными усилиями. Никаких признаков мирного процесса они не подают, они наоборот эскалируют. А значит реакция мира должна быть пропорциональна", - подчеркнул министр.

По его словам, речь идет о пакетах помощи Украине, в частности с ракетами к ПВО, ведь агрессор должен понимать, что не достигнет своих военных целей.

"Ему надо спасать сейчас свою страну, что ему не удастся. Мы с нашими партнерами обсудили сегодня как раз эту твердую реакцию. Не на словах, а что мы конкретно можем сделать. Показать, что Европа не запугана. Показать, что мы знаем, как реагировать на такие угрозы. Пропорциональной силой", - сказал Сибига.

Россия угрожает ударами по Киеву

Напомним, на выходных Россия массированно обстреляла Киев, а Киевскую область - атаковала ракетой "Орешник". А уже сегодня МИД РФ вышло с официальным заявлением, в котором были угрозы новыми ударами. Также российское министерство призвало иностранцев и иностранные дипломатические миссии "срочно покинуть Киев".