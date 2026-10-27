В Карпатах ударил мороз и выпал снег: ситуация в горах утром и советы ГСЧС (фото, видео)

Ситуация в Карпатах утром 27 октября

Согласно данным горных спасателей Прикарпатья, по состоянию на 8 часов утра 27 октября 2026 года погода на горе Поп Иван была облачной.

Вершину укрывал плотный туман.

Ветер наблюдался северо-восточный, со скоростью 17 метров в секунду.

Температура воздуха в это время составляла -4°С.

"Выпало немного снега", - рассказали спасатели в своем Facebook и обнародовали соответствующее фото.

Ситуация на горе Пип Иван утром 27 октября 2026 года (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

О снеге в горах сообщают также местные паблики.

"Драгобрат засыпает снегом ! Зима все ближе", - сообщили в Telegram-канале "SNIH News".

Уточняется, что свежий снег "укрыл склоны, деревья и крыши построек".

"Особенно хорошо снежный покров виден на трассе возле СТК "Оаза". На курорте туманно, а температура опустилась ниже нуля", - говорится в сообщении.

Кадрами, на которых можно увидеть текущую ситуацию в горах, поделился и Telegram-канал "Драгобрат INSIDER".

Тем временем "Вся Закарпатская Правда" в Facebook сообщает, что в горах - "первое настоящее дыхание зимы", ведь "на Драгобрате начался снегопад".

"Пока низины Закарпатья еще наслаждаются осенними пейзажами, высокогорье Украинских Карпат уже встречает первые серьезные зимние сюрпризы", - рассказали авторы публикации.

О чем просят туристов в ГСЧС

Пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области в Facebook подтвердила, что в горах наблюдается "ухудшение погодных условий".

Учитывая такую ситуацию, спасатели призывают туристов:

не отправляться в горы (до улучшения погодных условий) ;

; не подвергать себя опасности;

следить за прогнозами погоды.

"Берегите себя и помните: горы не прощают легкомыслия", - подчеркнули в ГСЧС.

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К какой погоде в регионе готовиться позже

Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, погода по области в течение 27 октября ожидается облачная, с прояснениями.

Сохраняется большая вероятность дождя.

Ветер предполагается северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Днем температура воздуха будет такой:

по городу Ивано-Франковск +9...+11°С;

по Ивано-Франковской области +6...+11°С;

на высокогорье +1...+6°С (в то время как на ночь там прогнозировали от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла).

"Медико-метеорологические условия - 2 типа. Видимость на автодорогах 4-6 км", - уточнили специалисты.

Кроме того, синоптики поделились прогнозом погоды по Ивано-Франковской области на текущую неделю (27-30 октября).

Согласно ему, 28-30 октября - преимущественно без осадков.

Ночью и утром возможны туманы.

Температура воздуха на высокогорье: