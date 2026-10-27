В Карпатах ударил мороз и выпал снег: ситуация в горах утром и советы ГСЧС (фото, видео)

Ночью 27 октября температура воздуха на высокогорье Карпат опустилась ощутимо ниже нуля. На вершинах насыпало снега, местами он продолжал идти даже утром.
Подробнее о ситуации с погодой в горах, советах спасателей и прогнозе в регионе на ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно данным горных спасателей Прикарпатья, по состоянию на 8 часов утра 27 октября 2026 года погода на горе Поп Иван была облачной.
Вершину укрывал плотный туман.
Ветер наблюдался северо-восточный, со скоростью 17 метров в секунду.
Температура воздуха в это время составляла -4°С.
"Выпало немного снега", - рассказали спасатели в своем Facebook и обнародовали соответствующее фото.
О снеге в горах сообщают также местные паблики.
"Драгобрат засыпает снегом ! Зима все ближе", - сообщили в Telegram-канале "SNIH News".
Уточняется, что свежий снег "укрыл склоны, деревья и крыши построек".
"Особенно хорошо снежный покров виден на трассе возле СТК "Оаза". На курорте туманно, а температура опустилась ниже нуля", - говорится в сообщении.
Кадрами, на которых можно увидеть текущую ситуацию в горах, поделился и Telegram-канал "Драгобрат INSIDER".
Тем временем "Вся Закарпатская Правда" в Facebook сообщает, что в горах - "первое настоящее дыхание зимы", ведь "на Драгобрате начался снегопад".
"Пока низины Закарпатья еще наслаждаются осенними пейзажами, высокогорье Украинских Карпат уже встречает первые серьезные зимние сюрпризы", - рассказали авторы публикации.
Пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области в Facebook подтвердила, что в горах наблюдается "ухудшение погодных условий".
Учитывая такую ситуацию, спасатели призывают туристов:
"Берегите себя и помните: горы не прощают легкомыслия", - подчеркнули в ГСЧС.
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Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, погода по области в течение 27 октября ожидается облачная, с прояснениями.
Сохраняется большая вероятность дождя.
Ветер предполагается северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Днем температура воздуха будет такой:
"Медико-метеорологические условия - 2 типа. Видимость на автодорогах 4-6 км", - уточнили специалисты.
Кроме того, синоптики поделились прогнозом погоды по Ивано-Франковской области на текущую неделю (27-30 октября).
Согласно ему, 28-30 октября - преимущественно без осадков.
Ночью и утром возможны туманы.
Температура воздуха на высокогорье:
Напомним, ранее мы рассказывали про предварительный прогноз синоптиков УкрГМЦ на ноябрь и зиму - что может быть с температурой воздуха и осадками до конца текущего года и в начале следующего.
Кроме того, мы объясняли, как погода влияет на качество воздуха в Украине (что и когда "задерживает" загрязнение и наоборот).
Читайте также, когда вероятен первый снег в Европе (где его может выпасть до 35 см) и какой может быть нынешняя зима в целом.