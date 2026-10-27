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У Карпатах вдарив мороз і випав сніг: ситуація в горах зранку та поради ДСНС (фото, відео)

10:22 27.10.2026 Вт
4 хв
aimg Ірина Костенко
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

Вночі 27 жовтня температура повітря на високогір'ї Карпат опустилась відчутно нижче нуля. На вершинах насипало снігу, місцями він продовжував падати навіть зранку.

Докладніше про ситуацію з погодою в горах, поради рятувальників і прогноз у регіоні на найближчі дні, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація у Карпатах зранку 27 жовтня

Згідно з даними гірських рятувальників Прикарпаття, станом 8 годину ранку 27 жовтня 2026 року погода на горі Піп Іван була хмарною.

Вершину вкривав щільний туман.

Вітер спостерігався північно-східний, зі швидкістю 17 метрів за секунду.

Температура повітря в цей час становила -4°С.

"Випало небагато снігу", - розповіли рятувальники у своєму у Facebook та оприлюднили відповідне фото.

Ситуація на горі Піп Іван зранку 27 жовтня 2026 року (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Про сніг у горах повідомляють також місцеві пабліки.

"Драгобрат засипає снігом! Зима все ближче", - повідомили у Telegram-каналі "SNIH News".

Уточнюється, що свіжий сніг "вкрив схили, дерева та дахи будівель".

"Особливо добре сніговий покрив видно на трасі біля СТК "Оаза". На курорті туманно, а температура опустилася нижче нуля", - йдеться у дописі.

Кадрами, на яких можна побачити поточну ситуацію в горах, поділився і Telegram-канал "Драгобрат INSIDER".

Тим часом "Вся Закарпатська Правда" у Facebook також повідомляє, що в горах - "перший справжній подих зими", адже "на Драгобраті розпочався снігопад".

"Поки низини Закарпаття ще насолоджуються осінніми пейзажами, високогір'я Українських Карпат уже зустрічає перші серйозні зимові сюрпризи", - розповіли автори публікації.

Про що просять туристів у ДСНС

Прес-служба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області у Facebook підтвердила, що в горах спостерігається "погіршення погодних умов".

З огляду на таку ситуацію, рятувальники закликають туристів:

  • не вирушати в гори (до покращення погодних умов);
  • не наражати себе на небезпеку;
  • стежити за прогнозами погоди.

"Бережіть себе та пам'ятайте: гори не пробачають легковажності", - наголосили у ДСНС.

Читайте також: Жовтневе тепло завершується. Як може змінитись погода в Україні на початку листопада

До якої погоди в регіоні готуватись пізніше

Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, погода по області впродовж 27 жовтня очікується хмарна, з проясненнями.

Зберігається велика ймовірність дощу.

Вітер передбачається північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Вдень температура повітря буде такою:

  • по місту Івано-Франківськ +9...+11°С;
  • по Івано-Франківській області +6...+11°С;
  • на високогір'ї +1...+6°С (тоді як на ніч там прогнозували від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла).

"Медико-метеорологічні умови - 2 типу. Видимість на автошляхах 4-6 км", - уточнили спеціалісти.

Крім того, синоптики поділились прогнозом погоди по Івано-Франківській області на поточний тиждень (27-30 жовтня).

Згідно з ним, 28-30 жовтня - переважно без опадів.

Вночі та вранці - можливі тумани.

Температура повітря на високогір'ї:

  • вночі - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла;
  • вдень - близько +1...+6°С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про попередній прогноз синоптиків УкрГМЦ на листопад і зиму - що може бути з температурою повітря та опадами до кінця поточного року й на початку наступного.

Крім того, ми пояснювали, як погода впливає на якість повітря в Україні (що й коли "затримує" забруднення та навпаки).

Читайте також, коли ймовірний перший сніг в Європі (де його може випасти до 35 см) та якою може бути цьогорічна зима в цілому.

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