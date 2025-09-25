Кароль Навроцкий анонсировал встречу с Зеленским в Киеве

Так, когда журналисты спросили Навроцкого о возможности встречи с украинским президентом, то он заявил, что такая встреча в столице Украины вполне возможна и входит в его интенсивный график международных встреч.

Конечно, встреча в Киеве с президентом Зеленским в этот активный период моей дипломатии возможна. Сейчас я завершаю свой первый месяц встреч в Европе и по всему миру, но вполне естественно, что я встречусь с президентом Зеленским", - заявил Навроцкий.

Короткий разговор на Генассамблее ООН

Президент Навроцкий также рассказал, что уже имел возможность пообщаться с Владимиром Зеленским во время Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, это был короткий обмен любезностями, во время которого оба лидера подчеркнули вызовы, с которыми сталкиваются их страны.

"Мы коротко поговорили с президентом Зеленским. Это был обмен любезностями и способ передать взаимное осознание того, с чем мы сталкиваемся - мы, поляки в Центральной Европе и другие страны, и с чем сталкивается Украина", - отметил президент Польши.

Дипломатическая активность президента Навроцкого

С начала своей каденции Кароль Навроцкий проводит активную внешнюю политику, встречаясь с лидерами стран Европы и мира. Запланированная встреча с Владимиром Зеленским может стать важным шагом в укреплении польско-украинских отношений, особенно в контексте войны в Украине и вызовов, которые стоят перед Центральноевропейским регионом.

Ожидается, что детали встречи и программа переговоров будут объявлены в ближайшее время, а само событие усилит сотрудничество между двумя странами на политическом уровне и уровне безопасности.