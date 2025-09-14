ua en ru
Вс, 14 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Президент Польши полетит в Берлин и Париж, чтобы поговорить о дронах РФ

Варшава, Воскресенье 14 сентября 2025 08:56
UA EN RU
Президент Польши полетит в Берлин и Париж, чтобы поговорить о дронах РФ Фото: президент Польши Кароль Навроцкий (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Польши Кароль Навроцкий поедет в Берлин и Париж. Он обсудит инцидент с российскими дронами, которые залетели в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого, которого цитирует "Польское радио".

По его словам, Навроцкий меняет график зарубежных визитов. Во вторник, 16 сентября, он посетит Берлин, а затем в тот же день вылетит в Париж.

В программу визитов добавлена тема российских дронов, которые 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши.

"Это разговор с нашими союзниками, но это также и более широкий разговор: это, конечно, военная безопасность и сотрудничество в рамках НАТО с целью реагирования на российскую угрозу", - сказал глава канцелярии президента Польши.

Кроме тем безопасности, президент в Берлине также планирует обсудить вопросы репараций и международной торговли.

Дроны РФ в Польше

Напомним, во время ночной атаки РФ на Украину 10 сентября несколько российских дронов залетели в Польшу. Всего на территории Польши обнаружили обломки 16 беспилотников, пересекших границу во время обстрела Украины.

Премьер Дональд Туск сообщал, что воздушное пространство страны нарушали минимум 19 раз.

Из-за инцидента НАТО впервые активировало статью 4 Альянса в ответ на проникновение российских дронов в Польшу.

В Польше уже стартовала операция "Восточный часовой" через несколько дней после инцидента.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Российская Федерация Польша Кароль Навроцкий
Новости
Взрыв на Киевщине: появились первые детали от власти
Взрыв на Киевщине: появились первые детали от власти
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России