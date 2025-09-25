Кароль Навроцький анонсував зустріч із Зеленським у Києві

Президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про плани зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Навроцького під час брифінгу у середу в Нью-Йорку.
Так, коли журналісти запитали Навроцького про можливість зустрічі з українським президентом, то він заявив, що така зустріч у столиці України цілком можлива та входить до його інтенсивного графіку міжнародних зустрічей.
Звичайно, зустріч у Києві з президентом Зеленським у цей активний період моєї дипломатії можлива. Наразі я завершую свій перший місяць зустрічей у Європі та по всьому світу, але цілком природно, що я зустрінуся з президентом Зеленським», — заявив Навроцький.
Президент Навроцький також розповів, що вже мав можливість поспілкуватися з Володимиром Зеленським під час Генеральної Асамблеї ООН. За його словами, це була коротка обмін люб’язностями, під час якого обидва лідери підкреслили виклики, з якими стикаються їхні країни.
«Ми коротко поговорили з президентом Зеленським. Це була обмін люб’язностями та спосіб передати взаємне усвідомлення того, з чим ми стикаємося — ми, поляки у Центральній Європі та інші країни, і з чим стикається Україна», — зазначив президент Польщі.
Від початку своєї каденції Кароль Навроцький проводить активну зовнішню політику, зустрічаючись із лідерами країн Європи та світу. Запланована зустріч із Володимиром Зеленським може стати важливим кроком у зміцненні польсько-українських відносин, особливо в контексті війни в Україні та викликів, які стоять перед Центральноєвропейським регіоном.
Очікується, що деталі зустрічі та програма переговорів будуть оголошені найближчим часом, а сама подія посилить співпрацю між двома країнами на політичному та безпековому рівні.