Кароль Навроцький анонсував зустріч із Зеленським у Києві

Так, коли журналісти запитали Навроцького про можливість зустрічі з українським президентом, то він заявив, що така зустріч у столиці України цілком можлива та входить до його інтенсивного графіку міжнародних зустрічей.

Звичайно, зустріч у Києві з президентом Зеленським у цей активний період моєї дипломатії можлива. Наразі я завершую свій перший місяць зустрічей у Європі та по всьому світу, але цілком природно, що я зустрінуся з президентом Зеленським», — заявив Навроцький.

Коротка розмова на Генасамблеї ООН

Президент Навроцький також розповів, що вже мав можливість поспілкуватися з Володимиром Зеленським під час Генеральної Асамблеї ООН. За його словами, це була коротка обмін люб’язностями, під час якого обидва лідери підкреслили виклики, з якими стикаються їхні країни.

«Ми коротко поговорили з президентом Зеленським. Це була обмін люб’язностями та спосіб передати взаємне усвідомлення того, з чим ми стикаємося — ми, поляки у Центральній Європі та інші країни, і з чим стикається Україна», — зазначив президент Польщі.

Дипломатична активність президента Навроцького

Від початку своєї каденції Кароль Навроцький проводить активну зовнішню політику, зустрічаючись із лідерами країн Європи та світу. Запланована зустріч із Володимиром Зеленським може стати важливим кроком у зміцненні польсько-українських відносин, особливо в контексті війни в Україні та викликів, які стоять перед Центральноєвропейським регіоном.

Очікується, що деталі зустрічі та програма переговорів будуть оголошені найближчим часом, а сама подія посилить співпрацю між двома країнами на політичному та безпековому рівні.