Регулировщик на дороге: полиция напомнила жесты, которые должен знать каждый
В Патрульной полиции Киева напомнили, как водителям и пешеходам правильно "читать" жесты регулировщика на дороге, чтобы избежать нарушений Правил дорожного движения (ПДД) и дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.
Что означают жесты регулировщика для водителей и пешеходов
Согласно информации Патрульной полиции, рука регулировщика с жезлом, поднятая вверх означает, что движение запрещено всем:
- и транспортным средствам;
- и пешеходам.
Если правая рука вытянута вперед:
- со стороны груди регулировщика - транспортным средствам разрешено движение только справа;
- со стороны спины - движение запрещено;
- со правой стороны - движение запрещено.
При этом пешеходам разрешено переходить дорогу - за спиной регулировщика.
Когда правая рука вытянута вперед, а регулировщик стоит левым боком:
- водители могут двигаться - во всех направлениях;
- пешеходы могут переходить дорогу - за спиной регулировщика.
Если руки регулировщика вытянуты в стороны, опущены, или же правая рука согнута перед грудью:
- со стороны груди и спины - движение для всех запрещено;
- пешеходы - могут переходить дорогу перед грудью или за спиной регулировщика;
- транспортные средства - могут двигаться из одного рукава в другой или поворачивать направо.
"Управляйте ответственно и соблюдайте ПДД", - подытожили в полиции.
Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)
Напомним, ранее полиция предупредила украинцев о частом нарушении на дорогах городов, за которое некоторым из водителей точно выпишут штраф.
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