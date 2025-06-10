Регулировщик на дороге: полиция напомнила жесты, которые должен знать каждый

В Патрульной полиции Киева напомнили, как водителям и пешеходам правильно "читать" жесты регулировщика на дороге, чтобы избежать нарушений Правил дорожного движения (ПДД) и дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.

"Управляйте ответственно и соблюдайте ПДД", - подытожили в полиции.

Если руки регулировщика вытянуты в стороны, опущены , или же правая рука согнута перед грудью :

Когда правая рука вытянута вперед , а регулировщик стоит левым боком :

При этом пешеходам разрешено переходить дорогу - за спиной регулировщика.

Согласно информации Патрульной полиции, рука регулировщика с жезлом, поднятая вверх означает, что движение запрещено всем:

Напомним, ранее полиция предупредила украинцев о частом нарушении на дорогах городов, за которое некоторым из водителей точно выпишут штраф.

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