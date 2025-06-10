ua en ru
Вт, 10 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Регулировщик на дороге: полиция напомнила жесты, которые должен знать каждый

Вторник 10 июня 2025 15:04
UA EN RU
Регулировщик на дороге: полиция напомнила жесты, которые должен знать каждый Понимать жесты регулировщика должны и водители, и пешеходы (фото: facebook.com/kharkivpolice)
Автор: Ирина Костенко

В Патрульной полиции Киева напомнили, как водителям и пешеходам правильно "читать" жесты регулировщика на дороге, чтобы избежать нарушений Правил дорожного движения (ПДД) и дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.

Что означают жесты регулировщика для водителей и пешеходов

Согласно информации Патрульной полиции, рука регулировщика с жезлом, поднятая вверх означает, что движение запрещено всем:

  • и транспортным средствам;
  • и пешеходам.

Если правая рука вытянута вперед:

  • со стороны груди регулировщика - транспортным средствам разрешено движение только справа;
  • со стороны спины - движение запрещено;
  • со правой стороны - движение запрещено.

При этом пешеходам разрешено переходить дорогу - за спиной регулировщика.

Когда правая рука вытянута вперед, а регулировщик стоит левым боком:

  • водители могут двигаться - во всех направлениях;
  • пешеходы могут переходить дорогу - за спиной регулировщика.

Если руки регулировщика вытянуты в стороны, опущены, или же правая рука согнута перед грудью:

  • со стороны груди и спины - движение для всех запрещено;
  • пешеходы - могут переходить дорогу перед грудью или за спиной регулировщика;
  • транспортные средства - могут двигаться из одного рукава в другой или поворачивать направо.

"Управляйте ответственно и соблюдайте ПДД", - подытожили в полиции.

Регулировщик на дороге: полиция напомнила жесты, которые должен знать каждыйРегулировщик на дороге: полиция напомнила жесты, которые должен знать каждыйПубликация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Напомним, ранее полиция предупредила украинцев о частом нарушении на дорогах городов, за которое некоторым из водителей точно выпишут штраф.

Читайте также, где нельзя ездить на электросамокате и в каких случаях гражданам грозят наказания (от штрафов - до тюрьмы).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Национальная полиция ПДР Автомобильное движение Полиция Киева Советы водителям
NEWS
Киев в дыму, пожары тушит вертолет: репортаж РБК-Украина после массированного налета дронов
Киев в дыму, пожары тушит вертолет: репортаж РБК-Украина после массированного налета дронов
DAILY
За границу выезжают не только 17-летние парни, но и девушки: интервью с образовательным омбудсменом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина За границу выезжают не только 17-летние парни, но и девушки: интервью с образовательным омбудсменом