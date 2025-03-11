Как не сбить пешехода: ТОП-5 правил проезда переходов на авто

Столкновение с человеком - одна из самых больших неприятностей, которая может произойти с водителем. При этом часто финал аварийных случаев с участием пешеходов зависит от действий водителя. Пять советов автожурналистов помогут избежать такого ДТП.

О том, как не сбить пешехода там, где рядом с дорогой перемещается много людей, читайте в материале РБК-Украина .

Происшествия на пешеходных переходах в Украине занимают малопочетное третье место в перечне всех аварий. И на других участках автодорог пешеходы активно пополняют статистику ДТП. Однако, часто даже в тех случаях, когда аварию безоговорочно провоцирует пеший человек, аккуратный и опытный водитель может спасти ситуацию.

Снижайте скорость

Каждый раз приближаясь к переходу, где обычно есть люди и машины, снижайте скорость - так, чтобы вы могли мгновенно окончательно остановиться в случае неблагоприятного развития событий. Эта элементарная мера предосторожности даст вам фору во времени и возможность лучше рассмотреть и обдумать обстановку. И тормозной путь с меньшей скорости будет короче. Сказанное касается и нерегулируемых переходов, и регулируемых, в том числе и со светофорами.

Прогнозируйте события

То, что на самом переходе и на его краях никого нет, не означает абсолютной безопасности. В наше время есть немало дополнительных рисков приближения и появления на переходе определенных скоростных объектов - электросамокатов, велосипедистов, детей на разного рода снарядах типа бордов и роликов. Поэтому в зону, которую "сканирует" водитель при приближении к переходу, должны попадать и оба сектора на подходах к нему - слева и справа.

Учитывайте все

Одна из самых грубых водительских ошибок при пересечении перехода - попытка обойти машины (машину), которые остановились перед ним. Самое главное, что здесь надо понять - это то, что их водители имели какие-то резон для остановки. И даже если вам кажется, что та или иная машина задержалась на переходе зря, из-за неторопливости водителя, кого-то обходить или обгонять на переходе нельзя - и тем более сходу, не разобравшись полностью в ситуации.

Зоны опасности

Переход - не единственное место концентрации пешеходной опасности. Остерегайтесь, в частности, оживленных городских улиц, вдоль которых плотно запаркованы автомобили. Именно из-за них может неожиданно выйти человек, а то и быстро выбежать ребенок. Поэтому здесь надо держать небольшую скорость, по возможности контролировать пространство за запаркованными авто и быть готовым к немедленной реакции. Это касается и прилегающих к школам и другим учебным заведениям территорий, дворов, дворовых проездов и других локаций, обозначенных знаками 5.34 "Жилая зона" и 5.36 "Пешеходная зона".

Наготове

Проверенный поколениями водителей способ избежать наезда на пешехода - не только двигаться медленно в опасных зонах, но и держать при этом ногу на тормозной педали. Это тем более актуально в наше время, когда с одной стороны многие машины имеют двухпедальные автоматические трансмиссии, а с другой, имеются дополнительные угрозы в виде самокатчиков, скейтеров, велосипедистов и других скоростных объектов.

Электронные помощники

Отдельно следует отметить, что на некоторых авто можно встретить одну из систем, которые призваны подстраховать водителя в подобных случаях. То есть автомобиль может сам, автоматически, затормозить в случае неожиданного появления человека перед машиной. Конструкторы настраивают алгоритмы подобной системы в том числе и на отслеживание угроз, которые только назревают.

В частности, речь идет о ребенке (взрослом человеке), который бежит в направлении дороги еще в стороне, по тротуару, двору или зеленой зоне. Часто камеры и радары машины могут увидеть этого ребенка, рассчитать траекторию его движения и спрогнозировать вероятность пересечения его маршрута с маршрутом автомобиля. Доверять полностью такому электронному помощнику или нет - ваше дело, но и ему, и вам будет легче избежать ДТП, если вы будете держать умеренную скорость.

Коротко

Статистика говорит, что в большинстве случаев аварий с пешеходами виноваты бывают сами пешеходы. Но водителя это отнюдь не должно успокаивать. Кто бы ни был виноват с точки зрения ПДД, и кого бы ни признал виновным в конце концов суд, быть причастным к травмированию или гибели человека ни в коем случае нехорошо. А значит, во всех смыслах выгоднее будет избежать аварии, чем потом доказывать свою правоту.

При подготовке статьи были использованы Правила дорожного движения Украины, материалы Autocentre и Motor.