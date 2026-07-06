Наказывают не только водителей. За какие нарушения ПДД штрафуют пешеходов и как именно
Пешеходы являются полноправными участниками дорожного движения, а значит обязаны соблюдать ПДД. За игнорирование установленных правил предусмотрена ответственность - от штрафов до общественных работ.
Подробнее о том, за какие нарушения ПДД могут наказывать пешеходов и как именно, - рассказал в комментарии РБК-Украина адвокат и магистр права Евгений Булименко.
Главное:
- Ответственность: пешеходы - полноправные участники дорожного движения и несут административную ответственность за нарушение ПДД (согласно ст. 127 КУоАП).
- Размер штрафов: за игнорирование сигналов регулирования, переход в неустановленных местах или непосредственно перед авто, предусмотрен штраф в 255 гривен, хотя нарушителям в состоянии опьянения придется заплатить ощутимо больше.
- Оплата: если выписанный штраф не уплачен в срок, сумма взимается в двойном размере и принудительно (через исполнительную службу).
- Угроза другим: если действия пешехода привели к аварийной ситуации, его могут оштрафовать на 850 гривен или назначить общественные работы.
- Решение суда: наказание за создание аварийной ситуации определяется в судебном порядке.
За какие нарушения и как именно наказывают пешеходов
Эксперт напомнил, что пешеходы в Украине - это полноправные участники дорожного движения.
Следовательно, они (как и те люди, которые находятся за рулем транспортных средств) несут установленную законом ответственность за нарушение Правил дорожного движения (ПДД).
Булименко сообщил, что об ответственности за нарушение ПДД пешеходами говорится в статье 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
Так, штраф в размере 255 гривен могут выписать:
- за неповиновение пешеходов сигналам регулировки дорожного движения;
- за переход проезжей части в неустановленных местах;
- за переход проезжей части непосредственно перед приближающимися транспортными средствами;
- за невыполнение других Правил дорожного движения.
"Эти же действия, совершенные лицами, находящимися в состоянии опьянения, наказываются штрафом в размере 680 гривен", - рассказал юрист.
Он отметил, что в этих случаях:
- постановление о наложении штрафа выносится должностным лицом органа Национальной полиции;
- штраф должен быть уплачен нарушителем не позднее 15 дней со дня вручения ему постановления.
"В случае обжалования постановления - не позднее 5 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения", - уточнил адвокат.
Если же выписанный штраф не уплачивается в установленный законом срок:
- постановление о его наложении направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы;
- сумма штрафа - взимается в двойном размере.
Булименко рассказал также, что в случае, когда действия, предусмотренные ст. 127 КУоАП, повлекли за собой создание аварийной обстановки, пешехода могут:
- либо оштрафовать на 850 гривен;
- либо отправить на общественные работы - на срок от 20 до 40 часов.
"В этом случае решение о наложении административного взыскания принимается судом", - подытожил магистр права.
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