Карають не лише водіїв. За які порушення ПДР штрафують пішоходів та як саме
Пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху, а отже зобов'язані дотримуватися ПДР. За ігнорування встановлених правил передбачена відповідальність - від штрафів до громадських робіт.
Докладніше про те, за які порушення ПДР можуть карати пішоходів і як саме, розповів у коментарі РБК-Україна адвокат і магістр права Євген Буліменко.
Головне:
- Відповідальність: пішоходи - повноправні учасники дорожнього руху і несуть адміністративну відповідальність за порушення ПДР (згідно зі ст. 127 КУпАП).
- Розмір штрафів: за ігнорування сигналів регулювання, перехід у невстановлених місцях або безпосередньо перед авто, передбачений штраф у 255 гривень, хоча порушникам у стані сп'яніння доведеться заплатити відчутно більше.
- Оплата: якщо виписаний штраф не сплачено вчасно, сума стягується у подвійному розмірі й примусово (через виконавчу службу).
- Загроза для інших: якщо дії пішохода призвели до аварійної ситуації, його можуть оштрафувати на 850 гривень або призначити громадські роботи.
- Рішення суду: покарання за створення аварійної ситуації визначається в судовому порядку.
За які порушення та як саме карають пішоходів
Експерт нагадав, що пішоходи в Україні - це повноправні учасники дорожнього руху.
Отже, вони (як і ті люди, які перебувають за кермом транспортних засобів) несуть встановлену законом відповідальність за порушення Правил дорожнього руху (ПДР).
Буліменко повідомив, що про відповідальність за порушення ПДР пішоходами йдеться у статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).
Так, штраф у розмірі 255 гривень можуть виписати:
- за непокору пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху;
- за перехід проїзної частини у невстановлених місцях;
- за перехід проїзної частини безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються;
- за невиконання інших Правил дорожнього руху.
"Ці ж дії, вчинені особами, які перебувають у стані сп'яніння, караються штрафом в розмірі 680 гривень", - розповів юрист.
Він зауважив, що у цих випадках:
- постанова про накладення штрафу виноситься службовою особою органу Національної поліції;
- штраф має бути сплачений порушником не пізніше 15 днів із дня вручення йому постанови.
"У разі оскарження постанови - не пізніше 5 днів із дня повідомлення про залишення скарги без задоволення", - уточнив адвокат.
Якщо ж виписаний штраф не сплачується у встановлений законом строк:
- постанова про його накладення направляється для примусового виконання до органу державної виконавчої служби;
- сума штрафу - стягується в подвійному розмірі.
Буліменко розповів також, що у випадку, коли дії, передбачені ст. 127 КУпАП, спричинили створення аварійної обстановки, пішохода можуть:
- або оштрафувати на 850 гривень;
- або відправити на громадські роботи - на строк від 20 до 40 годин.
"У цьому випадку рішення про накладення адміністративного стягнення приймається судом", - підсумував магістр права.
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