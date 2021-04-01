ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Карантинний протест влаштували в Полтаві

Новость на русском → Полтава, Четвер 01 квітня 2021 10:30
Карантинний протест влаштували в Полтаві Фото: у Полтаві протестують (zmist.pl.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У Полтаві протестують під обласною державної адміністрацією. Підприємці виступають проти карантинних обмежень, які посилять з суботи.

Про це повідомляє видання "Зміст".

Підприємці проти закриття ринків, адже це удар по малому бізнесу, говорять вони.

Працівники продуктових та непродовольчих ринків вимагають дозволити їм працювати на вихідних. Також підприємці кажуть, що не отримають допомоги бізнесу від уряду, адже за розподілом уряду громада не перебуває у "червоній" зоні карантину.

Фото: у Полтаві протестують (zmist.pl.ua)

Нагадаємо, вчора в Ужгороді на площі Народній вийшли на протест представники бізнесу. Вони виступали проти вибіркового карантину.

Також раніше протестували підприємці в Чернівцях. Тоді учасникам протесту в Чернівцях проти карантину частково пішли на поступки. Зокрема, підприємцям Калинівського ринку дали доступ до своїх торгових місць.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події протест Карантин
NEWS
В Україні розпочинається весняний призов в армію
В Україні розпочинається весняний призов в армію
DAILY
Кіра Рудик: "Голос" був би незручним коаліціантом для "Слуги народу"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Кіра Рудик: "Голос" був би незручним коаліціантом для "Слуги народу"