Карантинный протест устроили в Полтаве
В Полтаве протестуют под областной государственной администрацией. Предприниматели выступают против карантинных ограничений, которые усилят с субботы.
Об этом сообщает издание "Змист".
Предприниматели против закрытия рынков, ведь это удар по малому бизнесу, говорят они.
Работники продуктовых и непродовольственных рынков требуют разрешить им работать на выходных. Также предприниматели говорят, что не получат помощь бизнесу от правительства, ведь по распределению правительства община не находится в "красной" зоне карантина.
Напомним, вчера в Ужгороде на площади Народной вышли на протест представители бизнеса. Они выступали против выборочного карантина.
Также ранее протестовали предприниматели в Черновцах. Тогда участникам протеста в Черновцах против карантина частично пошли на уступки. В частности, предпринимателям Калиновского рынка дали доступ к своим торговым местам.