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Карантинный протест устроили в Полтаве

Новина українською → Полтава, Четверг 01 апреля 2021 10:30
Карантинный протест устроили в Полтаве Фото: в Полтаве протестуют (zmist.pl.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Полтаве протестуют под областной государственной администрацией. Предприниматели выступают против карантинных ограничений, которые усилят с субботы.

Об этом сообщает издание "Змист".

Предприниматели против закрытия рынков, ведь это удар по малому бизнесу, говорят они.

Работники продуктовых и непродовольственных рынков требуют разрешить им работать на выходных. Также предприниматели говорят, что не получат помощь бизнесу от правительства, ведь по распределению правительства община не находится в "красной" зоне карантина.

Фото: в Полтаве протестуют (zmist.pl.ua)

Напомним, вчера в Ужгороде на площади Народной вышли на протест представители бизнеса. Они выступали против выборочного карантина.

Также ранее протестовали предприниматели в Черновцах. Тогда участникам протеста в Черновцах против карантина частично пошли на уступки. В частности, предпринимателям Калиновского рынка дали доступ к своим торговым местам.

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