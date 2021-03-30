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У Полтавській області посилять карантин з 3 квітня: список обмежень

Новость на русском → Полтавська область, Вівторок 30 березня 2021 16:56
У Полтавській області посилять карантин з 3 квітня: список обмежень Фото: люди в масках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Полтавській області посилюють карантинні обмеження. Вони будуть діяти з 3 по 17 квітня.

Таке рішення прийняла регіональна комісія ТЕБ та НС.

Так, з четверга, в області буде заборонено прийом відвідувачів у кафе, ресторанах і барах, крім роботи на винос і доставку. Також не працюватимуть торгові центри і розважальні заклади.

Також буде заборонений прийом відвідувачів у закладах культури та проводити масові заходи, крім автоконцертів тощо.

Крім того, ресторанах у готелях буде заборонено працювати з 23:00 до 6:00, однак вони зможуть надавати послуги з харчування у готельному номері за замовленням клієнтів.

Також на час карантину в Полтавській області заборонена робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, діяльність непродовольчих ринків.

При цьому забороняється відвідування навчальних закладів, крім:

  • студентів 6 курсу та інтернів, які отримують освіту за медичними напрямами і залучених в подоланні наслідків поширення коронавірусу;
  • вихованців дитсадків;
  • 1-4 класи шкіл;
  • спецшкіл та навчально-реабілітаційних центрів

Зазначимо, що Полтавська область знаходиться в "помаранчевій" зоні карантину.

Нагадаємо, раніше голова Полтавської ОДА Олег Синегубов заявив, що в області посилять карантин. Очікується, що регіон теж потрапить в "червону зону" з максимальними карантинними обмеженнями, де вже знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

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