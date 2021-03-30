ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Чернівцях підприємці вийшли на карантинний протест

Новость на русском → Чернівці, Вівторок 30 березня 2021 10:59
У Чернівцях підприємці вийшли на карантинний протест Фото: у Чернівцях протестують підприємці (acc.cv.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Чернівецька область перебуває в "червоній" зоні карантину, що передбачає заборону на роботи кафе та ресторанів, а також ТРЦ. Підприємці виступають проти таких обмежень.

Про це повідомляє місцеве видання "АСС".

Біля приміщення міської ради зібрались декілька десятків людей, які обурені запровадженням посиленого карантину.

Тож підприємці вимагають скасування обмежень. Також вони просять дозволити роботу Калинівського ринку в Чернівцях та інших підприємств.

Протест підприємців біля міської ради Чернівців

Posted by Інформаційне агентство "АСС" on Tuesday, March 30, 2021

"Ми проти незаконного карантину. Рішення ТЕБ та НС та постанови Кабінету міністрів суперечать Конституції. Рішення про карантин є незаконне", - каже учасниця протесту Анжела Гуріна.

Фото: у Чернівцях протестують підприємці (acc.cv.ua)

Разом з тим, підприємці говорять, що карантинні виплати влади мізерні.

Нагадаємо, в Одесі раніше теж була акція протесту через посилення карантинних обмежень у місті.

Зазначимо, прем'єр України Денис Шмигаль заявив, що держава готова виплатити ФОПам по 8 000 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події протест Чернівці Карантин
NEWS
У Путіна заявили про відсутність прогресу по мінським угодам при Зеленському
У Путіна заявили про відсутність прогресу по мінським угодам при Зеленському
DAILY
Бунтівна Феміда. Як Зеленський вирішив конституційну кризу і що чекає на КСУ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Бунтівна Феміда. Як Зеленський вирішив конституційну кризу і що чекає на КСУ