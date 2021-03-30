У Чернівцях підприємці вийшли на карантинний протест

Чернівецька область перебуває в "червоній" зоні карантину, що передбачає заборону на роботи кафе та ресторанів, а також ТРЦ. Підприємці виступають проти таких обмежень.

Про це повідомляє місцеве видання "АСС" .

Біля приміщення міської ради зібрались декілька десятків людей, які обурені запровадженням посиленого карантину.

Тож підприємці вимагають скасування обмежень. Також вони просять дозволити роботу Калинівського ринку в Чернівцях та інших підприємств.

Протест підприємців біля міської ради Чернівців Posted by Інформаційне агентство "АСС" on Tuesday, March 30, 2021

"Ми проти незаконного карантину. Рішення ТЕБ та НС та постанови Кабінету міністрів суперечать Конституції. Рішення про карантин є незаконне", - каже учасниця протесту Анжела Гуріна.

Фото: у Чернівцях протестують підприємці (acc.cv.ua)

Разом з тим, підприємці говорять, що карантинні виплати влади мізерні.