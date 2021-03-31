В Ужгороді підприємці вийшли на мітинг проти обмежень "червоної" зони

В Ужгороді на площі Народній вийшли на протест представники бізнесу. Вони виступають проти вибіркового карантину .

Про це повідомляє "Суспільне" .

Близько 50 людей зібралися під Закарпатською ОДА на протест проти обмежень, передбачених "червоною" зоною. Серед мітингувальників - підприємці, що працюють в галузі торгівлі, громадського харчування, спортивної сфери, а також представники приватних навчальних закладів та гуртків.

Також на місці події за громадським порядком стежать поліцейські. Наразі до протестувальників не вийшов ніхто із представників влади.

Фото: в Ужгороді протестують (suspilne.media)

Зазначимо, з 8 березня на Закарпатті почали діяти обмеження "червоної" зони.