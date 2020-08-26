Карантинне зонування в Україні буде діяти до 1 листопада, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Кабінет міністрів сьогодні розгляне на засіданні продовження карантину в Україні ще на два місяці. Також уряд планує продовжити дію карантинного зонування щонайменше до 1 листопада.

Про це заявив на засіданні прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, карантин планують продовжити до 31 жовтня.

"Сьогодні на засіданні уряду ми розглянемо продовження карантину щонайменше на два місяці... до листопада він буде діяти в такій формі, як ми його застосовуємо", - сказав Шмигаль.

Разом з тим, Кабмін планує закрити в'їзд в Україну іноземцям до кінця вересня.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки оприлюднило нові вимоги Міністерства охорони здоров'я щодо навчання під час карантину.

Як писало РБК-Україна, в кінці липня Кабмін продовжив карантин до 31 серпня.

Нагадаємо, 24 серпня в Україні набуло чинності нове зонування адаптивного карантину.