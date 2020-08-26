Карантинное зонирование в Украине будет действовать до 1 ноября, - Шмыгаль

Кабинет министров сегодня рассмотрит на заседании продление карантина в Украине еще на два месяца. Также правительство планирует продлить действие карантинного зонирования минимум до 1 ноября.
Об этом заявил на заседании премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, карантин планируют продлить до 31 октября.
"Сегодня на заседании правительства мы рассмотрим продлении карантина минимум на два месяца ... до ноября он будет действовать в такой форме, как мы его применяем", - сказал Шмыгаль.
Вместе с тем, Кабмин планирует закрыть въезд в Украину иностранцам до конца сентября.
Напомним, Министерство образования и науки обнародовало новые требования Министерства здравоохранения по обучению во время карантина.
Как писало РБК-Украина, в конце июля Кабмин продлил карантин до 31 августа.
Напомним, 24 августа в Украине вступило в силу новое зонирование адаптивного карантина.