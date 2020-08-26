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Опубліковані нові карантинні вимоги для шкіл з 1 вересня

Київ, Середа 26 серпня 2020 12:20
Опубліковані нові карантинні вимоги для шкіл з 1 вересня
Фото: учні на уроці (facebook.com/koda.gov.ua_1)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство освіти і науки оприлюднило нові вимоги Міністерства охорони здоров'я щодо навчання під час карантину. Протиепідемічні заходи розроблено для закладів позашкілля, загальної середньої освіти, а також профтехів і вишів.

Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.

Вхід до приміщень закладу можливий лише за наявності захисної маски або респіратора. Під час занять маски можна не використовувати, натомість їх використання є обов’язковим під час пересування приміщеннями закладу, виняток для учнів 1-4 класів.

В помаранчевих зонах педагогам під час занять рекомендується використовувати захисні щитки, замість масок. У випадку виявлення температури понад 37,2 або ознак гострого респіраторного захворювання співробітник не допускається до закладу.

Під час карантину не дозволяється організація харчування за типом "шведського столу" і самообслуговування, а також робота питних фонтанчиків.

У закладах освіти необхідно:

  • організувати місця для обробки рук антисептиками на всіх входах до закладу, позначити їх яскравими вказівниками та інструкціями про правила дезінфекції рук;
  • забезпечити наявність рідкого мила і паперових рушників або електросушарок для рук в санітарних кімнатах;
  • забезпечити централізований збір використаних масок і рукавичок в окремі контейнери з кришками - біля входу в заклад, у коридорах та санвузлах;
  • обладнати медичні пункти необхідними засобами - безконтактними термометрами, антисептиками, засобами індивідуального захисту;
  • розмістити плакати, банери про респіраторну гігієну та етикет кашлю;
  • обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів) у закритих приміщення, крім необхідних для функціонування закладів - педагогічних нарад, засідань ректоратів, конкурсних комісій, конференцій трудового колективу;
  • створити можливості для організованого руху закладом - використовувати запасні виходи, розмітку на підлозі, виокремити зони переміщення для різних вікових категорій учнів;
  • очистити та дезінфікувати поверхні, дверні ручки, столи, місця для сидіння, перила після занять в кінці робочого дня;
  • проводити провітрювання впродовж не менш ніж 10 хв після кожного заняття.

Також встановлено вимоги щодо перевезення дітей в шкільному транспорті. Перевізнику необхідно забезпечити водіїв масками/респіраторами та антисептиками для рук.

Також щоденно контролювати їхній стан здоров’я та не допускати до роботи працівників з ознаками гострої респіраторної хвороби і температурою вище 37,2 С. Салон транспорту необхідно дезінфікувати в кінці робочої зміни.

Нагадаємо, в Україні змінили карантинні вимоги для навчання в школах.

Раніше Денис Шмигаль доручив перевірити школи та дитячі садочки перед початком навчального року.

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