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Кабмін планує закрити в'їзд в Україну іноземцям до кінця вересня

Україна, Середа 26 серпня 2020 13:58
Кабмін планує закрити в'їзд в Україну іноземцям до кінця вересня
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів України планує закрити кордони на в'їзд іноземцям до кінця вересня. Разом з тим для деяких категорій іноземних громадян в'їзд буде можливим.

Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль у ході засідання Кабміну.

"Уряд сьогодні розгляне питання про те, щоб до кінця вересня, майже до кінця вересня, закрити кордони для в'їзду іноземних громадян. Звичайно, окрім тих іноземців, які мають дозволи на проживання в Україні", - сказав прем'єр-міністр.

Це обмеження також не буде стосуватися іноземних громадян, що є членами міжнародних та гуманітарних місій, членами екіпажів.

"Є відповідні переліки, я попрошу сьогодні при озвученні цього питання озвучити цей перелік для того, щоб всі розуміли, як буде здійснюватися регулювання на кордонах України щодо в'їзду в Україну іноземних громадян", - сказав глава Кабміну.

Шмигаль зазначив, що Міністерство закордонних справ поінформує міжнародних партнерів України про відповідне обмеження на в'їзд.

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