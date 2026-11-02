РФ атаковала объект энергетики в Одесской области, - ДТЭК
09:34 02.11.2026 Пн
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Иллюстративное фото: враг атаковал объект ДТЭК в Одесской области (коллаж РБК-Украина)
Враг атаковал объект ДТЭК в Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.
"Одесщина: враг атаковал энергетический объект ДТЭК. Ночью 2 ноября враг атаковал энергетический объект ДТЭК в Одесской области", - говорится в сообщении.
Аварийно-восстановительные работы продолжались всю ночь, и уже есть результаты - часть семей до утра удалось заживить.
Напомним, враг системно бъет по энергетике. По состоянию на утро 2 ноября в Киеве и областях действуют экстренные отключения света.
Из-за отсутствия напряжения в столице частично остановился электротранспорт.