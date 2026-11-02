ua en ru
Пн, 02 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ атаковала объект энергетики в Одесской области, - ДТЭК

09:34 02.11.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
РФ атаковала объект энергетики в Одесской области, - ДТЭК Иллюстративное фото: враг атаковал объект ДТЭК в Одесской области (коллаж РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

Враг атаковал объект ДТЭК в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

"Одесщина: враг атаковал энергетический объект ДТЭК. Ночью 2 ноября враг атаковал энергетический объект ДТЭК в Одесской области", - говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы продолжались всю ночь, и уже есть результаты - часть семей до утра удалось заживить.

Напомним, враг системно бъет по энергетике. По состоянию на утро 2 ноября в Киеве и областях действуют экстренные отключения света.

Из-за отсутствия напряжения в столице частично остановился электротранспорт.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДТЭК Одесса
Новости
Армия РФ использовала режим тишины в Олешках для обустройства позиций, - Генштаб
Армия РФ использовала режим тишины в Олешках для обустройства позиций, - Генштаб
Аналитика
Зеленский ищет "план Б" для Киева. Что будет с Кличко и выдержит ли столица тяжелую зиму
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский ищет "план Б" для Киева. Что будет с Кличко и выдержит ли столица тяжелую зиму