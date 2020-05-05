Карантин в Україні продовжений, а медреформу можуть переглянути: новини за 4 травня

В Україні продовжили карантин, кількість інфікованих коронавірусом досягла 12331, президент Володимир Зеленський закликає МОЗ переглянути медичну реформу. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 4 травня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні

За даними Міністерства охорони здоров'я, інфіковано коронавірусом в Україні 12331 осіб, померло від ускладнень хвороби 303, одужали 1619. За добу підтверджено 418 нових випадків зараження майже у всіх регіонах країни. Серед хворих значна частка медиків і дітей.

За останніми даними хворіють COVID-19 в країні 2387 співробітників системи охорони здоров'я та 855 дітей, з них підключено до апарату штучної вентиляції легенів 14 медпрацівників і 1 дівчинка в Чернівецькій області.

Карантин в Україні продовжено до 22 травня, але з ослабленнями

В Україні продовжили карантин до 22 травня. Таке рішення прийнято Кабінетом міністрів на позачерговому засіданні 4 травня, передає РБК-Україна.

В рамках пом'якшення карантину в Україні з 11 травня запрацюють парки, літні майданчики ресторанів, салонів краси та інші об'єкти. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський закликав МОЗ переглянути медичну реформу

Президент України Володимир Зеленський закликає Міністерство охорони здоров'я переглянути медичну реформу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

За його словами, робоча група за участю академіків, професорів і заслужених лікарів України проаналізувала медичну реформу.

"Правда полягає в тому, що реформа має як великі плюси так і очевидні мінуси. Наше завдання зберегти всі позитивні моменти і терміново виправити помилки", - зазначив Зеленський.

Судді Верховного суду звинуватили Венедиктову у тиску в справі ПриватБанку

До Вищої ради правосуддя надійшло повідомлення суддів Великої палати Верховного суду, у якому вони інформують про втручання у їх професійну діяльність та про вчинення тиску на суд з метою ухвалення рішення на користь однієї зі сторін у справі "ПриватБанку". Про це повідомляє прес-центр судової влади України.

У повідомленні наголошується, що під час розгляду справи про законність націоналізації "ПриватБанку" у день судового засідання в мережі Інтернет, в електронних засобах масової інформації та в соціальних мережах поширювалась інформація, спрямована на підрив авторитету судової влади.

Крім того, судді вважають неприйнятними заяви генерального прокурора Ірини Венедиктової щодо справи "ПриватБанку".

На дострокових виборах до Ради мають шанси пройти чотири-шість партій

Якби наприкінці квітня в Україні проходили дострокові вибори до Верховної ради, 5%-вий бар'єр подолали б чотири партії. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, найбільшу підтримку виборців отримала б партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 41,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме).

За "Опозиційну платформу - За життя" готові віддати свій голос 14,2% тих респондентів, які прийдуть на виборчі дільниці і визначилися з вибором, за "Європейську солідарність" - 13,9%, за ВО "Батьківщина" - 7,0%. Крім того, близькі до проходження в парламент партія "Сила і честь" - 4,5% та партія "Голос" - 3,1%.

У Києві через сильні зливи затопило кілька вулиць

У понеділок, 4 травня, в Києві затопило кілька вулиць через сильні зливи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, затоплення спостерігається на вул. Чернігівській, вул. Кудряшова та вул. Богданівській.

Повідомляється, що в результаті сильної зливи з грозою на багатьох вулицях столиці утворилися потоки води (відео).

Україну накриє шквалами і градом: які області постраждають

Погода в Україні покаже свій поганий характер жителям деяких областей у вівторок, 5 травня. Очікуються грози зі шквальним вітром і навіть градом. Такий прогноз дали синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

Згідно з даними Наталки Діденко, в полосі негоди опиниться значна частина центральних областей, більшість північних, а також Південь і Схід.