Парки, літні майданчики ресторанів і салони краси: Шмигаль розповів, що запрацює з 11 травня

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Також відкриються магазини промтоварів, музеї, бібліотеки і деякі об'єкти сфери послуг

В рамках пом'якшення карантину в Україні з 11 травня запрацюють парки, літні майданчики ресторанів, салонів краси та інші об'єкти. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, з 11 травня відкриваються парки, сквери і зони відпочинку; перукарні, манікюрні і педикюрні салони, салони краси.

"Відповідно, при певних умовах, які будуть розроблені, які вже розроблені і будуть представлені Міністерством охорони здоров'я щодо дотримання протиепідемічних заходів у всіх сферах, які ми перераховуємо", - зазначив Шмигаль.

Також будуть відкриті літні майданчики кафе і ресторанів.

"Ми говоримо про те, що буде дозволена робота закладів громадського харчування на винос; робота літніх майданчиків кафе і ресторанів, розташованих під відкритим небом, в закладах, які зареєстровані як оператори потужностей", - підкреслив Шмигаль.

З 11 травня планується відкриття об'єктів оптової і роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, крім зон розваг та харчування, фудкортів, кінотеатрів, дитячих зон в ТРЦ.

Крім того, буде дозволена робота музеїв і бібліотек, тренування в командних видах спорту для професіоналів на закритих базах. Зможуть відновити роботу стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси, сервіс побутової техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що карантин в Україні буде продовжено до 22 травня.

Сьогодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київська міська державна адміністрація планує дозволити продаж кави на винос. Остаточне рішення завтра повинна прийняти профільна комісія.