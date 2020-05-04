У Києві через сильні зливи затопило кілька вулиць

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вулиці затоплені в Дарницькому та Солом'янському районах столиці

У понеділок, 4 травня, в Києві затопило кілька вулиць через сильні зливи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, затоплення спостерігається на вул. Чернігівській, вул. Кудряшова та вул. Богданівській.

Повідомляється, що в результаті сильної зливи з грозою на багатьох вулицях столиці утворилися потоки води.

У Києві з-за потужного зливи затопило вулиці, Чернігівської, на Кудряшова В столиці пройшла сильна злива з грозою, у результаті чого на багатьох вулицях столиці утворилися потоки води. Опубліковано dtp.kiev.ua Понеділок, 4 травня 2020 р.

Тече річка невеличка... Київ, Богданівська Опубліковано Київ Оперативний Понеділок, 4 травня 2020 р.

За прогнозами Укргідрометцентру, сьогодні в Україні грози (перший рівень небезпеки, жовтий). Разом з тим, внаслідок очікуваних значних опадів, на річках басейнів Пруту та Серету очікується підвищення рівнів води на 0,2-0,7 м над рівнями на 8:00 3 травня, без негативних наслідків.

Також РБК-Україна писало, що погода в Україні цього тижня буде переважно дощовою, у деяких регіонах очікуються грози та град, а також сильний вітер. У столиці сьогодні очікується хмарна погода з дощами та грозами в денний і нічний час доби. При цьому у Києві та області очікується від +18 до +22 тепла, а вночі від +9 до +13 градусів.

Також повідомлялося, що в травні середня місячна температура в країні прогнозується на рівні +15+18 градусів. Як зазначили в Укргідрометцентрі, у другій половині травня в Карпатах, на півночі, сході країни й в більшості центральних областей ймовірні заморозки на поверхні ґрунту, місцями також у повітрі.