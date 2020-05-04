ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві через сильні зливи затопило кілька вулиць

Новини » Надзвичайні події     04.05.2020 - 16:38
У Києві через сильні зливи затопило кілька вулиць
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вулиці затоплені в Дарницькому та Солом'янському районах столиці

У понеділок, 4 травня, в Києві затопило кілька вулиць через сильні зливи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, затоплення спостерігається на вул. Чернігівській, вул. Кудряшова та вул. Богданівській.

Повідомляється, що в результаті сильної зливи з грозою на багатьох вулицях столиці утворилися потоки води.

У Києві з-за потужного зливи затопило вулиці, Чернігівської, на Кудряшова В столиці пройшла сильна злива з грозою, у результаті чого на багатьох вулицях столиці утворилися потоки води.

Опубліковано dtp.kiev.ua Понеділок, 4 травня 2020 р.

Тече річка невеличка... Київ, Богданівська

Опубліковано Київ Оперативний Понеділок, 4 травня 2020 р.

За прогнозами Укргідрометцентру, сьогодні в Україні грози (перший рівень небезпеки, жовтий). Разом з тим, внаслідок очікуваних значних опадів, на річках басейнів Пруту та Серету очікується підвищення рівнів води на 0,2-0,7 м над рівнями на 8:00 3 травня, без негативних наслідків.

Також РБК-Україна писало, що погода в Україні цього тижня буде переважно дощовою, у деяких регіонах очікуються грози та град, а також сильний вітер. У столиці сьогодні очікується хмарна погода з дощами та грозами в денний і нічний час доби. При цьому у Києві та області очікується від +18 до +22 тепла, а вночі від +9 до +13 градусів.

Також повідомлялося, що в травні середня місячна температура в країні прогнозується на рівні +15+18 градусів. Як зазначили в Укргідрометцентрі, у другій половині травня в Карпатах, на півночі, сході країни й в більшості центральних областей ймовірні заморозки на поверхні ґрунту, місцями також у повітрі.

У Києві зафіксували зниження захворюваності на грип та ГРВІ Повалені дерева та затоплені вулиці: наслідки непогоди в Чернівцях
Новини України Київливень
News
On Top