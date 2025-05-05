"Алькатрас": история самой известной тюрьмы США и что с ней теперь

"Алькатрас" - всемирно известная сверхзащищенная тюрьма для особо опасных преступников. Она была расположена на одноименном острове в заливе Сан-Франциско в США.

Подробнее о том, кто открыл остров, почему его назвали "Алькатрас", когда и как там возникла тюрьма, из-за чего ее закрыли, а также что происходит на острове сегодня, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Кто открыл остров и почему его назвали "Алькатрас"

В 1775 году испанский исследователь Хуан Мануэль де Аяла первым зашел в залив, известный сейчас как залив Сан-Франциско.

Именно его команда составила карту бухты и дала название одному из трех островов - La Isla de los Alcatraces, что дословно иногда переводится как "Остров пеликанов".

Впоследствии название было сокращено и англизировано - "Алькатрас".

Некоторые считают, что остров мог получить название из-за большого количества пеликанов (или олушей) на нем, однако орнитологи говорят, что колоний этих птиц на острове (или вблизи него) нет. Хотя там и можно встретить различные виды бакланов или других крупных водоплавающих птиц.

Остров "Алькатрас" на карте (скриншот: google.com/maps)

Военная крепость на вершине острова

"Золотая лихорадка" в Калифорнии в начале 1850-х годов привлекла в залив Сан-Франциско большое количество кладоискателей и судов, что создало острую потребность:

в строительстве маяка;

в обороне города на фоне его стремительного роста.

В 1850 году президентский приказ выделил остров для возможного использования в качестве военной резервации США. Там начали строительство форта (крепости) с более 100 пушками, а в 1853 году ввели в эксплуатацию первый маяк.

Пушки, размещенные на острове (фото: bop.gov)

Со временем роль острова как оборонительного сооружения уменьшилась, однако его продолжали использовать для размещения военнопленных.

Строительство новой военной тюрьмы

В 1909 году американская армия разрушила цитадель, оставив лишь подвал, который должен был служить фундаментом для новой военной тюрьмы - Тихоокеанского отделения дисциплинарных казарм армии США.

Военнопленные строили это здание до 1911 года. Именно оно позже стало известным как "Скала".

Тогда же демонтировали первый маяк и установили новый.

В целом армия США использовала остров более 80 лет - с 1850 до 1933 года. После этого его передали Министерству юстиции США для использования Федеральным бюро тюрем.

Как "Алькатрас" стал самой известной тюрьмой США

Федеральное правительство США решило открыть на острове исправительное учреждение:

максимального уровня безопасности (самого защищенного типа);

с минимальными привилегиями (для содержания особо опасных преступников или тех, кто совершал побеги из предыдущих мест заключения).

Это должно было показать общественности, что власть серьезно настроена остановить безудержную преступность 1920-х и 1930-х годов.

Одно из помещений тюрьмы "Алькатрас" (фото: bop.gov)

Кто из преступников попадал на "Алькатрас"

В целом наказание на "Алькатрасе" отбывали заключенные:

которые отказывались соблюдать правила и нормы других федеральных учреждений;

которых считали жестокими и опасными;

которые имели риск побега.

Средняя численность тюрьмы составляла 260-267 человек (максимального заполнения в 336 человек достигнуто не было ни разу).

При этом некоторые из заключенных на самом деле считали условия жизни на острове лучше, чем в других федеральных тюрьмах (на "Алькатрасе", например, в одной камере всегда находился один человек). Несколько человек даже просили о своем переводе из других учреждений.

Среди известных преступников "Алькатраса" стоит упомянуть:

Альфонса Габриэля "Аль" Капоне (американский гангстер итальянского происхождения, возглавлявший криминальный синдикат);

Джорджа Келли Барнса по прозвищу "Автомат" Келли (американский гангстер времен сухого закона);

Элвина Карписа "Ужасного" (первый "Враг общества №1", лидер известной банды времен великой депрессии);

Артура "Дока" Баркера (гангстер и еще один лидер известной банды).

При этом самым известным из пленников некоторые считают жестокого и неуравновешенного Роберта Страуда - так называемого "Птицелова из Алькатраса" - который провел за решеткой 54 года своей жизни.

"Птицелов из Алькатраса" (фото: bop.gov)

Когда и почему тюрьму на острове закрыли

Официально "Алькатрас" закрыли 21 марта 1963 года (после 29 лет работы).

Такое решение приняли из-за того, что продолжение работы учреждения было слишком дорогим. Согласно приблизительным оценкам, только на реставрационные и технические работы (чтобы тюрьма оставалась открытой) нужно было 3-5 млн долларов.

Кроме того, деньги нужны были на ежедневные эксплуатационные расходы (которые были почти втрое дороже, чем в других федеральных тюрьмах США).

Основные расходы были вызваны физической изоляцией острова, ведь и припасы, и топливо, и даже воду приходилось доставлять к нему на лодках.

Федеральное правительство признало, что строительство нового учреждения было экономически выгоднее, чем держать "Алькатрас" открытым.

День закрытия тюрьмы (фото: nps.gov/GGNRA/Park Archives/Alcatraz Personnel Collection)

Удавалось ли заключенным сбегать из "Алькатраса"

В целом официально подтвержденных побегов из "Алькатраса" не существует.

В то же время известно о 36 заключенных, которые пытались совершить побег с острова (в пределах 14 отдельных попыток):

23 из них схватили (двух позже казнили);

шестерых - расстреляли во время побега;

двое - утонули;

пятеро - "пропавшие без вести" (их судьба точно не известна, хотя считается, что они также утонули).

Что известно об "Алькатрасе" сегодня

После закрытия тюрьмы "Алькатрас" был фактически заброшен, хотя идей по его эксплуатации было немало - от еще одного "плацдарма" для другой версии Статуи Свободы до строительства торгового и гостиничного комплексов.

В 1969 году остров снова попал в новости, когда группа коренных американцев заявила о нем как о "земле индейцев" - с надеждой создать на острове культурный центр и образовательный комплекс.

Общественная поддержка дела коренных американцев была немалой - тысячи людей приезжали на остров в течение следующих 18 месяцев. Однако небольшая группа лидеров коренных американцев не смогла контролировать ситуацию, поэтому острову и его зданиям был нанесен значительный ущерб (включая создание граффити, вандализм и пожары).

Учитывая такую ситуацию в июне 1971 года федеральные маршалы выселили с острова остальных коренных американцев.

В 1972 году американский Конгресс создал Национальную зону отдыха "Золотые Ворота" и остров "Алькатрас" был включен в состав нового подразделения Службы национальных парков США.

Для публики его открыли осенью 1973 года. Поэтому теперь экскурсии на "Алькатрас" - популярное развлечение (ежегодно его посещают более миллиона посетителей со всего мира).