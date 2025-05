"Алькатрас": история самой известной тюрьмы США и что с ней теперь

Напомним, ранее мы рассказывали, что действующий президент США Дональд Трамп поручил правительству возобновить работу знаменитой тюрьмы "Алькатрас".

