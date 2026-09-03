Каплунов заявил о давлении со стороны СБУ и попытке дискредитации Буданова (видео)

Заместитель командира Российского добровольческого корпуса (РДК) Степан Каплунов обнародовал видеообращение, в котором заявил, что в течение первых трех дней "похищения" СБУ якобы оказывала на него психологическое и физическое давление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Российского добровольческого корпуса.
Как заявил Каплунов, 23 августа 2026 года он был "бандитски похищен сотрудниками СБУ".
Заместитель командира РДК утверждает, что первые трое суток с ним "непосредственно работал генерал Поклад (руководитель СБУ - ред.) путем психологического и физического давления".
Каплунов сказал, что СБУ якобы пыталась дискредитировать заместителя спецподразделения "Тимура" Дмитрия Иванова и непосредственно руководителя ОП Кирилла Буданова для того, чтобы "прилепить сотрудничество с ФСБ".
Кроме того, на Telegram-канале Российского добровольческого корпуса обнародовали видео с людьми с закрытыми лицами, их Каплунов назвал сотрудниками СБУ, якобы пытавшихся проникнуть в его квартиру и подбросить неизвестные предметы.
"Наша сторона обратилась в ГБР, чтобы разобраться с данной ситуацией", - подытожил Каплунов в видеообращении.
Напомним, 1 сентября начальник штаба РДК Александр Фортуна сообщил о похищении в Киеве заместителя командира РДК по боевой работе Степана Каплунова.
По словам адвоката военного, сотрудники СБУ задержали его еще 23 августа и удерживали без предъявления обвинений.
Уже в ночь на 2 сентября и утром в жилом массиве Березняки (ул. Юрия Шумского) произошла стрельба. Как выяснилось позже, конфликт с оружием возник у дома Каплунова, куда, как заявил адвокат, оперативники СБУ привезли его для проведения обыска в квартире.
СБУ обвинила "группу лиц, принадлежащих к Силам обороны" в вооруженном нападении на оперативно-следственную группу СБУ. Произошла стрельба, были ранены трое работников ГУР.
В Службе безопасности заявили, что якобы проводили расследование дела о теракте, организованном ФСБ РФ. Как утверждает СБУ, Каплунов якобы согласился на сотрудничество с российскими спецслужбами и готовил покушение на одного из лидеров российской оппозиции в День Независимости, а также имел задачу по ликвидации других украинских военных.
Адвокат отмечает, что Каплунова не задерживали, а похитили, ведь ему не были предъявлены никакие обвинения.
"Учитывая признание этим военнослужащим контактов с ФСБ РФ и сотрудничество со следствием, к нему не была применена мера пресечения", - объясняет свою позицию СБУ.
Уже сегодня СБУ опубликовала якобы переписку Каплунова с российскими спецслужбами. В то же время сам военный в комментарии СМИ это отрицал . Он объяснил, что его содержали в тайной тюрьме и из-за своего "положения и психологического давления", мол, он был вынужден согласиться с версией о коммуникации с ФСБ, хотя "такого не было".
Командир спецподразделения ГУР "Тимур", в состав которого входит РДК, назвал действия СБУ "похищением боевого командира среди бела дня". Сейчас Каплунов уже находится на свободе под охраной бойцов своего спецподразделения.
Президент Владимир Зеленский назвал событие позорным, требуя внутренних расследований в спецслужбах и кадровых решений по участникам инцидента. Руководитель ОП Кирилл Буданов в комментарии РБК-Украина призвал к беспристрастному расследованию.
Делом уже занимаются ГБР и Офис Генерального прокурора.