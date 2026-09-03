Каплунов заявил о давлении со стороны СБУ и попытке дискредитации Буданова (видео)

Как заявил Каплунов, 23 августа 2026 года он был "бандитски похищен сотрудниками СБУ".

Заместитель командира РДК утверждает, что первые трое суток с ним "непосредственно работал генерал Поклад (руководитель СБУ - ред.) путем психологического и физического давления".

Каплунов сказал, что СБУ якобы пыталась дискредитировать заместителя спецподразделения "Тимура" Дмитрия Иванова и непосредственно руководителя ОП Кирилла Буданова для того, чтобы "прилепить сотрудничество с ФСБ".

Кроме того, на Telegram-канале Российского добровольческого корпуса обнародовали видео с людьми с закрытыми лицами, их Каплунов назвал сотрудниками СБУ, якобы пытавшихся проникнуть в его квартиру и подбросить неизвестные предметы.

"Наша сторона обратилась в ГБР, чтобы разобраться с данной ситуацией", - подытожил Каплунов в видеообращении.

Конфликт между СБУ и ГУР на Шумского

Напомним, 1 сентября начальник штаба РДК Александр Фортуна сообщил о похищении в Киеве заместителя командира РДК по боевой работе Степана Каплунова.

По словам адвоката военного, сотрудники СБУ задержали его еще 23 августа и удерживали без предъявления обвинений.

Уже в ночь на 2 сентября и утром в жилом массиве Березняки (ул. Юрия Шумского) произошла стрельба. Как выяснилось позже, конфликт с оружием возник у дома Каплунова, куда, как заявил адвокат, оперативники СБУ привезли его для проведения обыска в квартире.

СБУ обвинила "группу лиц, принадлежащих к Силам обороны" в вооруженном нападении на оперативно-следственную группу СБУ. Произошла стрельба, были ранены трое работников ГУР.

В Службе безопасности заявили, что якобы проводили расследование дела о теракте, организованном ФСБ РФ. Как утверждает СБУ, Каплунов якобы согласился на сотрудничество с российскими спецслужбами и готовил покушение на одного из лидеров российской оппозиции в День Независимости, а также имел задачу по ликвидации других украинских военных.

Адвокат отмечает, что Каплунова не задерживали, а похитили, ведь ему не были предъявлены никакие обвинения.

"Учитывая признание этим военнослужащим контактов с ФСБ РФ и сотрудничество со следствием, к нему не была применена мера пресечения", - объясняет свою позицию СБУ.

Уже сегодня СБУ опубликовала якобы переписку Каплунова с российскими спецслужбами. В то же время сам военный в комментарии СМИ это отрицал . Он объяснил, что его содержали в тайной тюрьме и из-за своего "положения и психологического давления", мол, он был вынужден согласиться с версией о коммуникации с ФСБ, хотя "такого не было".

Командир спецподразделения ГУР "Тимур", в состав которого входит РДК, назвал действия СБУ "похищением боевого командира среди бела дня". Сейчас Каплунов уже находится на свободе под охраной бойцов своего спецподразделения.