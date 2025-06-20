Переговоры Украины и России

Напомним, вчера, 19 июня, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что дата третьего раунда переговоров с Украиной будет согласована на следующей неделе.

Тем временем представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что на переговорах Москва хочет обсуждать украинский и российский "меморандумы" о перемирии и завершении войны.

Однако в Киеве говорят, что первые два раунда переговоров между Украиной и Россией оказались пустыми, и поэтому Украине до сих пор неясно, что можно обсудить с россиянами на третьей встрече.

Стоит отметить, что российский "меморандум" представляет собой ультиматум с невыполнимыми для Украины условиями. По словам президента Украины Владимира Зеленского, даже сами россияне во время встречи в Стамбуле признали, что они поставили перед Украиной ультиматум.

Заметим также, что вчера Уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова рассказала, что Россия готовит для Украины список детей, которых готова вернуть.

По ее словам, его могут передать уже на следующем раунде переговоров.

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