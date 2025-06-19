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В России сделали заявление о следующем раунде переговоров с Украиной

Россия, Четверг 19 июня 2025 22:23
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В России сделали заявление о следующем раунде переговоров с Украиной Фото: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В России сделали заявление относительно подготовки очередного раунда встречи с украинской делегацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, которого цитируют росСМИ.

"Дата третьего раунда переговоров с Украиной будет согласована на следующей неделе", - сообщил Песков.

Переговоры Украины и России

Напомним, ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с заявлением, что российская делегация якобы уже готова к третьему раунду переговоров с Украиной в Стамбуле после 22 июня.

По ее словам, конкретные сроки такой встречи "будут определены в ближайшее время".

Захарова также рассказала, что на переговорах Москва хочет обсуждать украинский и российский "меморандумы" о перемирии и завершении войны.

Тем временем в Киеве заявили, что первые два раунда переговоров между Украиной и Россией оказались пустыми, поэтому Украине до сих пор неясно, что можно обсудить с россиянами на третьей встрече.

Стоит отметить, что российский "меморандум" представляет собой ультиматум с невыполнимыми для Украины условиями. По словам президента Украины Владимира Зеленского, даже сами россияне во время встречи в Стамбуле признали, что они поставили перед Украиной ультиматум.

Заметим также, что сегодня Уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова рассказала, что Россия готовит для Украины список детей, которых готова вернуть.

По ее словам, его могут передать уже на следующем раунде переговоров.

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