Российская делегация готова прибыть в турецкий Стамбул после 22 июня для "продолжения переговоров" с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел (МИД) России Марию Захарову, которую цитирует "РИА Новости".

По ее словам, в рамках третьего раунда переговоров российская делегация планирует обсудить украинский и российский меморандумы с предложениями по урегулированию полномасштабной войны.

"После 22 июня наша делегация, которая была утверждена решением президента (Владимир Путин, диктатор России, - ред.), будет готова прибыть в Стамбул для продолжения переговоров. Конкретные сроки будут определены в ближайшее время и будут озвучены представителями и руководителем самой делегации", - заявила она.

Переговоры Украины и России в Турции

Украина и Россия провели уже два раунда переговоров по завершению полномасштабной войны. Во время диалога Кремль продолжает выдвигать неприемлемые для Киева требования, среди которых, например, "отдать" под контроль страны-террориста четыре украинские области и Крым, прекратить поставки западного вооружения, объявить нейтралитет и не только.

В то же время обеим сторонам удалось договориться об обмене пленными и телами погибших солдат.

2 июня, во время встречи делегаций, Киев и Москва согласовали обмен отдельных категорий пленных по формуле "всех на всех" и обменяться телами погибших на фронте по формуле 6000 на 6000.

Большой обмен пленными начался 9 июня. В этот день домой вернулась первая группа освобожденных военнослужащих в возрасте до 25 лет.

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