Не капітуляція, а "визнання реалій". Путін видав свою "формулу миру" для України

Переговори України та Росії

Нагадаємо, вчора, 19 червня, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що дата третього раунду переговорів з Україною буде узгоджена наступного тижня.

Тим часом представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова розповіла, що на переговорах Москва хоче обговорювати український і російський "меморандуми" щодо перемир'я і завершення війни.

Однак у Києві говорять, що перші два раунди переговорів між Україною і Росією виявилися порожніми, і тому Україні досі неясно, що можна обговорити з росіянами на третій зустрічі.

Варто зазначити, що російський "меморандум" являє собою ультиматум із нездійсненними для України умовами. За словами президента України Володимира Зеленського, навіть самі росіяни під час зустрічі в Стамбулі визнали, що вони поставили перед Україною ультиматум.

Зауважимо також, що вчора Уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова розповіла, що Росія готує для України список дітей, яких готова повернути.

За її словами, його можуть передати вже на наступному раунді переговорів.

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