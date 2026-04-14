Капитан Трамп: сколько и каких кораблей направил лидер США к Ірану

Сейчас в регионе находится мощная группировка, способная перекрыть морские пути. Основную ударную силу составляет авианосец и большое количество ракетных кораблей, которые готовы к выполнению боевых задач.

В состав сил блокады входят:

авианосец: USS Abraham Lincoln ("Авраам Линкольн");

11 эсминцев: среди которых Bainbridge, John Finn, Michael Murphy и др;

десантная группа готовности: Tripoli, New Orleans и Rushmore.

Корабли рассредоточены по всему району операций Центрального командования США. Точное местонахождение каждого судна держится в секрете из соображений безопасности.

По данным мониторингового сервиса USNI News, еще один мощный авианосец USS Gerald R. Ford сейчас находится в восточном Средиземноморье. Недавно он проходил ремонт в Греции. Для присоединения к основной группе блокады ему придется пройти через Суэцкий канал или обогнуть Африку.

Военные аналитики отмечают, что блокада такого масштаба требует постоянной логистической поддержки. Вашингтон не комментирует продолжительность операции, однако присутствие 11 эсминцев свидетельствует о серьезности намерений, отмечает CNN.